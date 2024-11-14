Akıllı Kapı Görüntüleyici DP2C Özellikleri

KABLOSUZ DP2C’İN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI

Bu çözümlerden biri olan kablosuz DP2C, hem kapı dürbünü kamerası hem de kapı zili olarak işlev görüyor. Akıllı kapı görüntüleyicisi, mekan içinden ya da uzaktan kapıyı görüntüleme imkanı sunuyor. Ezvız akıllı görüntüleyici, ultra geniş görüş açısı, gece görüşü, uzun batarya ömrü, hareket algılama ve 1080 P video gibi özellikleriyle kullanıcılara önemli avantajlar sağlıyor. Ev güvenliği konusunda kaygıları olanlar için yüksek teknolojili akıllı kapı görüntüleyici DP2C, tüm endişeleri ortadan kaldırıyor.

MODERN TASARIM VE AKILLI FONKSİYONLAR

DP2C, şık ve modern bir tasarıma sahip olmasının yanı sıra net görüntüleme ve akıllı işlevlerle iç mekan renkli monitörüne de sahip. Bu sayede ziyaretçileri net bir şekilde görme ve kapıya gitmeden onlarla canlı olarak görüşme olanağı sunuyor. Mobil cihazlar üzerinden EZVIZ uygulaması aracılığıyla, dışarı çıkmadan gelen kişiyle iç mekan telefonundan konuşulabilmesi sağlanıyor. Gizliliğin korunması adına ses değiştirme özelliği, karşı tarafın robotik bir ses duymasını da mümkün kılıyor.

GÜVENLİK VE UYARI SİSTEMİ

Kapı yakınında herhangi bir şüpheli durum meydana geldiğinde, EZVIZ uygulaması aracılığıyla anında uyarı almak ve eve bağlanmak mümkün hale geliyor. Uzaktayken ev için endişeli misiniz? DP2C, tüm ön kapı hareketlerini FHD çözünürlükte kaydediyor ve hem EZVIZ uygulaması hem de iç mekan renkli ekran aracılığıyla gerçek zamanlı video izleme imkanı sunuyor. 4,3 inçlik geniş ekran, özellikle yaşlılar ve çocuklar için son derece kullanışlı.

ANINDA BİLGİ ALMA VE HAREKET ALGILAMA

Çoğu insan ev dışındayken, evde yalnız kalan çocuk ya da akrabalar için endişeye kapılıyor. DP2C sayesinde eve gelen herkes hakkında anlık bilgi almak hiç olmadığı kadar kolay. PIR hareket algılama özelliği ile ön kapıdaki ziyaretçiler ve hareketler hakkında hemen mobil uyarılar alınabiliyor. Akıllı görüntüleyici, 155 derecelik ultra geniş açılı lensi ile optimum görsel kapsama alanı sağlıyor ve 5 metreye kadar mesafedeki nesneleri keskin gece görüşü ile net bir şekilde görüntüleyebiliyor. Gündüz ve gece modları arasında otomatik geçiş yapabilmesi de büyük bir avantaj sunuyor.