Akıllı Saatler İçin Vazgeçme Hakkı Korundu

TÜKETİCİ HAKLARI KORUNDU

Akıllı saatler, cep telefonları, tabletler, bilgisayarlar ve motosikletlerin de aralarında bulunduğu ürünlerde vazgeçme hakkının kaldırılmasına dair açılan davada sonuç belli oldu. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin; “Bu dava sonucunda tüketicinin hakkı yenmemeye devam edecek, tüketici yine aynı şekilde vazgeçme haklarına sahip olacak, kargo bedelini kendisi ödemeyecek” diyerek sevincini dile getirdi. 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe giren yönetmelik ile birlikte söz konusu ürünlerde vazgeçme hakkının ortadan kaldırıldığı açıklanmıştı. Tüketiciler Birliği, Danıştay’a başvurarak bu duruma itiraz etti.

DAVA TÜKETİCİYİ YENİLDİ

Davayı kazanan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Şahin, yaptığı açıklamada; “Daha önce Kayseri Adliyesi önünde bir basın toplantısı düzenleyerek Ticaret Bakanlığı’nın uzaktan satışlarla ilgili yapmaya çalıştığı değişiklikleri Danıştay’a itiraz ettik. Yapılmak istenen bir değişiklik vardı; uzaktan satışlarda tüketicinin vazgeçme hakları üzerine kısıtlamalar getirilmesiydi. Ürünlerde vazgeçme hakkı kaldırılacaktı. Biz bu durumun Tüketici Kanunu’na aykırı olduğunu savunduk. Danıştay’a başvuru yaptık ve geçtiğimiz hafta itibarıyla bakanlığın bu değişiklikten vazgeçtiğini öğrendik” şeklinde konuştu.

KARGO ÜCRETLERİ İADEDE TÜKETİCİYE YÜK OLACAKTI

Dava sürecine dair bilgi veren Avukat Kerim Bahadır Ertaş ise “İki önemli konu üzerinde yoğunlaşmıştık; birisi iade edilen ürünlere ilişkin kargo ücretinin tüketici tarafından ödenmemesi gerektiğiydi. Bu amacımıza ulaştık. Diğeri ise kişilerin cayma hakkını kullanamayacağını belirten hususların kaldırılmasıydı. Kısmen hedefimize ulaştık, kalan maddelerle ilgili yargı süreci devam ediyor” diyerek süreci özetledi.