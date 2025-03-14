Akıllı Tavşan Momo Dünya Çapında Vizyona Giriyor

YAPIMCI VE YÖNETİM KADROSU

Filmin yapımcılığını Mustafa Karayer üstleniyor, yönetmenliği ise Mahmut Hasan yapıyor. Hikâyesi Gül Ebru Turna’ya, senaryosu ise Serap Özgür’e ait. “Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip”, 28 Mart 2025’te Türkiye’de vizyona girecek, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere dünya sinemalarında izleyiciyle buluşacak.

ULUSLARARASI LANSMAN ETKİNLİĞİ

Türkiye’nin en iddialı 3D animasyon filmlerinden biri olan “Smart Rabbit Momo: The Big Chase”, 19 Mart 2025’te Los Angeles’ta Directors Guild of America’da (DGA) özel bir gala yemeği ve gösterimleriyle izleyicilere sunulacak. Etkinlık, Rising Tides Films şirketinin kurucularından ve yapımcı Sadia Ashraf’in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Bu prestijli gecede Disney, Paramount Pictures, Lionsgate, Warner Bros., Universal gibi dünya çapında lider stüdyoların yöneticileri ve temsilcileri davetli olacak. Hollywood’da bir Türk animasyon filmi için düzenlenen ilk büyük gala niteliği taşıyan bu etkinlik, Türkiye’nin animasyon endüstrisinin uluslararası alandaki yükselişini gözler önüne serecek.

GALA VE SORU-CEVAP OTURUMU

Gala gecesi, ABD’deki özel gösterimin ardından 9D Medya ile düzenlenecek bir Soru-Cevap (Q&A) oturumuna ev sahipliği yapacak. Bu oturumda, filmin fikir aşamasından perdeye kadar uzanan yolculuğu ve yapım sürecine dair birçok detay izleyicilerle paylaşılacak. Bu önemli etkinlik, sadece bir film gösterimi olmanın ötesinde, Türk animasyon endüstrisinin küresel sahnedeki yerini almasında önemli bir katkı sağlayacak. TRT’nin ortak yapımcı olarak destek verdiği bu proje, Türkiye’de hızla büyüyen animasyon sektörünü dünya sinemaları ve büyük yapımcılarla buluşturmayı hedefliyor.

SEKTÖREL İŞ BİRLİKLERİ VE GELİŞMELER

Ayrıca, Türkiye’de üniversitelerde açılan animasyon bölümlerinin daha geniş bir endüstriyel ağ ile bütünleşmesini sağlamak amacıyla, yapımcılar ve sektör profesyonelleri için yeni iş birlikleri geliştirilmesi hedefleniyor. Bu gala, Türk animasyonunun hak ettiği yere ulaşması için bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. COVID-19 pandemisinin zorluklarına ve 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin stüdyoları doğrudan etkilemesine rağmen, 9D Medya ekibi özveriyle çalışarak filmi başarıyla tamamladı.

KONTENT VE HEDEFLER

Beş yıllık titiz bir prodüksiyon sürecinden sonra hazırlanan yapım, yüksek kaliteli animasyonu, sürükleyici hikâyesi ve evrensel mesajlarıyla çocuklar kadar yetişkinlere de hitap ediyor. “Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip”, eğlenceli bir animasyon filmi olmanın ötesinde, çocuklara hayvan hakları, dostluk, cesaret ve dayanışma gibi evrensel değerleri etkileyici bir hikâye ile aktarırken, uzman psikologlar ve pedagogların desteğiyle senaryosu hazırlanmış durumda.

Momo’nun huzurlu hayatı, en yakın dostu Timtim’i kurtarma girişimi ile bozulur ve heyecan dolu bir kovalamaca başlar. İki kötü adam, ormana gizlice girerek sevimli keman virtüözü Yumi’yi kaçırır ve onu satmayı planlar. Momo ve sadık arkadaşları, Yumi’yi kurtarmak için bilinmeyen tehlikelerle dolu, macera dolu bir yolculuğa çıkar. “Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip”, eğlenceli hikâyesi, sürükleyici sahneleri ve etkileyici görselliğiyle 2025’in en dikkat çeken animasyon filmlerinden biri olmaya aday!