Akıllı Tavşan Momo: İzlendi ve Beğenildi

TRT ORTAK YAPIMI FİLM YAYINDA

TRT ortak yapımı “Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip” animasyon filmi, izleyicilerle buluştu. Ön gösterim, Ankara’da gerçekleşti ve katılımcılar, filmin macera dolu atmosferiyle tanışma fırsatı buldu. Gösterim öncesinde, Musa Göçmen’in beste ve düzenlemelerine sahip şarkılar, Musa Göçmen Orkestrası ve seslendirme sanatçılarının performansları ile dinlendi.

YENİ MEKANLAR VE KARAKTERLER

“Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip”, izleyicileri yeni mekanlar ve karakterlerle tanıştırıyor. Uluslararası standartlardaki animasyon kalitesi ve sürükleyici hikayesi sayesinde hem çocuklardan hem de yetişkinlerden ilgi görmeyi hedefliyor. Beş yıllık titiz bir çalışmanın sonucu olan film, çocukların hayal gücüne hitap eden büyüleyici bir hikaye sunuyor. Arkadaşlık, cesaret ve dayanışma gibi evrensel temaları işleyerek, hayvan kaçakçılığına karşı verilen mücadeleyi de çocuklara aktarmayı amaçlıyor.

EĞİTİCİ VE EĞLENCELİ İÇERİK

Uzman psikolog ve pedagogların desteğiyle hazırlanan bu film, çocuklara hem eğitici hem de eğlenceli bir görsel ve işitsel şölen sunuyor. Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinden 150’den fazla animatörün katıldığı projenin yapımcılığını Yusuf Tanık ve Mustafa Karayer üstleniyor. Yönetmenliğini Mahmut Hasan’ın üstlendiği animasyon filmin öyküsü Gül Ebru Turna’ya, senaryosu ise Serap Özgür’e ait.

HEYECAN DOLU BİR KOVALAMACA

Şarkılı Orman’da geçen sakin yaşam, Momo’nun Timtim’i kurtarma çabası ile kesintiye uğruyor. Ormana izinsiz giren kötü niyetli iki insan, sevimli keman virtüözü Yumi’yi kaçırarak onu satmaya çalışır. Momo, sadık dostlarıyla birlikte Yumi’yi kurtarmak için bilmediği tehlikelerle dolu bir dünyaya adım atar.