Akıllı Telefonlar Hayatımızın Vazgeçilmez Parçası

AKILLI TELEFONLARIN ROLÜ

Akıllı telefonlar günümüzde hayatımızın önemli bir parçası haline gelmiş durumda. Teknolojinin geliştirilmesi ile birlikte bu cihazlar, sadece iletişim aracı olmanın ötesine geçerek çeşitli işlevler sunuyor. Akıllı telefonların bazı özellikleri, özellikle acil durumlarda hayat kurtarıcı olabiliyor. Bunlardan biri de deprem uyarı sistemi olarak bilinen deprem uygulamasıdır. Peki, telefona deprem uyarı bildirimi ayarı nasıl yapılır?

DEPRESM UYARISI NASIL ÇALIŞIYOR?

Android Deprem Uyarı Sistemi, kullanıcılara depremin merkezine olan uzaklıklarına göre uyarı gönderiyor. Bu sistemin çalışabilmesi için Android kullanıcılarının “Deprem uyarıları” özelliğini seçmesi ve hassas konumlama seçeneğini aktif etmesi gerekiyor. Google altyapısı ile geliştirilen bu ücretsiz yazılım, dünya genelindeki depremleri tespit ederek kullanıcılara anında uyarı göndermeyi amaçlıyor. Kullanıcılar tarafından merak edilen sistemin çalışma şekli ise oldukça ilginç. Google tarafından sunulan deprem uyarı uygulaması, akıllı telefonlarda bulunan ivme ölçerleri kullanarak yer yüzeyinde meydana gelen ani hareketleri algılar. Kullanıcılardan gelen veriler büyük bir veri tabanında toplanır ve aynı anda birçok cihaz benzer bir hareket tespit ettiğinde, bu durum deprem sinyali olarak değerlendirilir. Eğer sistem bir deprem algılarsa, kullanıcılara hızlı bir şekilde uyarı göndererek onlara birkaç saniye kazandırır. Bu süre zarfında kullanıcılar güvenli bir pozisyon alabilir.

ANDROID CİHAZLARDA UYARI SİSTEMİ NASIL AÇILIR?

Google’ın deprem uyarı sistemi, yalnızca Android cihazlar için aktif durumda. Bu yüzden, birçok kişi tarafından Android deprem uyarı sistemi olarak biliniyor. Sistemi Android işletim sistemine sahip cihazlarda aktifleştirmek için izlenmesi gereken adımlar şunlardır:

• Akıllı telefonun “Ayarlar” menüsüne gidin ve “Konum ve Konum Hizmetleri” kısmına geçin.

• Açılan ekranda “Deprem Uyarıları” seçeneğine tıklayın ve karşınıza çıkan düğmeye dokunun.

Bu düğmeyi açık konuma getirdiğinizde, deprem uyarıları aktif hale gelecektir. Uyarıları kapatmak isterseniz, aynı düğmeyi kapalı konuma getirmeniz yeterli olacak.