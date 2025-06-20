Akıllı Vezne Noktaları Artırıldı

HİZMET NOKTALARININ ARTIRILMASI

Karabük Belediyesi, vatandaşların belediyeye ait ödemelerini kolayca yapabilmesi amacıyla şehir genelinde hizmet veren akıllı vezne noktalarının sayısını artırdı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni açılan üç noktayla toplamda 6 lokasyonda 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunulmaya başlandı. Yeni kurulan akıllı vezneler, 5000 Evler Bahçelievler Mahallesi’nde muhtarlık binası yanında, Hürriyet Mahallesi’nde Köprübaşı Camii yanında ve Ömer Lütfü Özaytaç Caddesi’nde Zübeyde Hanım İl Halk Kütüphanesi’nin altında yer alıyor.

MEVCUT HİZMET AĞININ GENİŞLETİLMESİ

Yeni noktalar, Merkez Belediye Binası, 100. Yıl Kitap Kafe ve 5000 Evler Emekliler Evi’nde halihazırda faaliyet gösteren akıllı veznelerle birlikte hizmet ağına önemli bir katkı sağlıyor. Vatandaşlar, bu vezneler aracılığıyla su faturası, çevre temizlik vergisi, emlak vergisi, ilan reklam vergisi, eğlence vergisi gibi belediye ödemelerini banka veya kredi kartıyla gerçekleştirebiliyor. Ayrıca, kartlı su sayaçlarına yükleme işlemleri de bu cihazlar üzerinden yapılabiliyor.

TEKNOLOJİK YATIRIMLARLA VATANDAŞA ÖNCELİK

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, vatandaş odaklı belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini belirtti. Çetinkaya, “Teknolojik yatırımlarla hemşehrilerimizin günlük işlemlerini kolaylaştırmayı öncelikli hedeflerimiz arasında görüyoruz. Yeni akıllı vezne noktalarımızla ödeme işlemlerini mesai saatlerine bağlı kalmadan, hızlı ve güvenli gerçekleştirme imkanı sunuyoruz. Hizmetlerimizi daha erişilebilir kılmak için dijital dönüşüme kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.