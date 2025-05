Akın Ekici’nin “Unfinished Things” Sergisi Açıldı

RESSAM AKIN EKİCİ’NİN SÜPREMATİK FRAKTAL RESİM SERGİSİ AÇILDI

Ressam Akın Ekici’nin süprematik fraktal resimlerinden oluşan “Supremacy In Fractals: Unfinished Things” sergisi, Galeri Işık Teşvikiye’de kapılarını açtı. Serginin küratörü Prof. Dr. Uğur Batı, Akın Ekici ile yaklaşık 3 yıldır birlikte çalıştıklarını belirtti ve Ekici’nin uluslararası bir ressam olduğunu, daha önce hem yurtiçinde hem de yurtdışında birçok sergi gerçekleştirdiğini ifade etti. Batı, fraktalın doğada bulunan geometrik bir doku olduğunu aktararak, “Mesela bir çınar yaprağına baktığımızda, çınar yaprağının ortasında bir kılcal damar görürsünüz. O kılcal damar mikroskopta büyütüldüğünde bir benzerini mikroskopta görürsünüz.” diye konuştu. Doğada her şeyin birbirini tekrar ettiğini söyleyen Batı, fraktalin felsefi yorumunun hayatın kendisi olduğunu belirtti.

SANATÇININ YENİ YAKLAŞIMI

Küratör Batı, Akın Ekici’nin tablolarında spatula tekniğini kullanarak birçok renk armonisi yarattığını ifade etti. Ekici’nin ince çizimlerle formlar oluşturduğunu söyleyen Batı, “Sadece dokular değil, şekiller oluşturuyor. Bazen sarmal fraktaller var, yani merkezden çevreye doğru açılan.” açıklamasında bulundu. İzleyicilere sergide muhteşem dokular sunulacağını vurgulayan Batı, “Galeri Işık da çok güzel bir sergi alanı, Nişantaşı duvarı metrelerce halkın yürüyüşüne açık bir alan.” değerlendirmesinde bulundu. “Unfinished Things” yani “Bitmeyen Şeyler” isminin sergiye verilme sebebini de paylaşan Batı, “Belki ömrün bitiyor ama hiçbir şey tamamlanmış olmuyor.” şeklinde konuştu.

AKIN EKİCİ’DEN SERGİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Ressam Akın Ekici, küratör Prof. Dr. Uğur Batı ile uzun zamandır bu sergiyi planladıklarını belirtti. “İzmit’te daha büyük, yetmiş parçalık bir sergi açtık. Burada da kırk civarında eser var.” ifadesini kullanan Ekici, sergide uzun zamandır çalıştığı süprematik ve fraktal tarzda işlerin şehirlere yansımalarını görmek istediklerini anlattı. “Fraktallerin içerisindeki geometrik yapılar var. Aynı zamanda her resmin tamamlanmamış hali var. Her resim tamamlanmaya her zaman muhtaç, hayatlar da öyle.” diyen Ekici, “Unfinished Things” kavramına da atıfta bulundu.

FARKLI SANAT DALLARIYLA İŞBİRLİĞİ

Ekici, hat sanatçısı İsmail Hakkı Gurbetçi, batik sanatçısı Mine Aydoğan, renk sanatçısı Gülen Turan ve baskı sanatçısı Hayrettin Susam’ın sergiye özel ürettikleri eserlerle kendisine eşlik ettiğini açıkladı. Bu sergide bazı eserlerin farklı sanatçılarla ortaklaşa yapıldığını belirten Ekici, “Bazı işleri, örneğin bu sergideki dört işi farklı sanatçılarla ortaklaşa imece usulüyle yaptık. İki sanatçı aynı resimde, farklı tekniklerimizi, farklı anlayışlarımızı buluşturduk.” dedi. Tüm izleyicileri sergiyi görmeye davet eden Ekici, geri bildirimler almak istediğini belirterek, “Dolayısıyla tüm İstanbulluları sergimizde görmek isteriz.” dedi.

SERGiDE GÖRSEL İFADE

Ekici’nin süprematik fraktal sergisi “Supremacy In Fractals: Unfinished Things”, biçimsel bir soyutlama olmanın yanı sıra, toplumsal ve kültürel etik tartışmalarına felsefi bir pencere açıyor. Sanatçı, eserlerinde süprematizmin idealize edilmiş biçimsel dilini, kendi özgün bakışıyla birleştirerek nesneleri saf uyumun araçlarına dönüştürüyor. Sergide 40’tan fazla eser bulunuyor ve bu eserler, mimariyle kültürel öğeleri çağdaş tekniklerle yeniden yorumlayarak mekan ve zaman kavramını ele alıyor. Prof. Dr. Uğur Batı’nın küratörlüğündeki sergi, 19 Mayıs’a kadar ziyarete açık olacak.