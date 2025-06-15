Akın Ve Gök Kardeşler Uçurtma Uçurdu

ETKİNLİKTE UÇURTMALAR GÖKYÜZÜNE YÜKSELDİ

Ankara’da babalarını kaybeden Akın Türk Turan Taner ve Gök Türk Ata Taner kardeşlerin, “Gökyüzünde uçurtma uçurmak istiyoruz” ifadeleri gerçekleşen bir etkinliğe ilham verdi. Babalar Günü’nde Gazi Parkı’nda düzenlenen etkinlikte, çocuklar ve aileleri bir araya geldi ve uçurtmalarını gökyüzüne bıraktı. Rüzgarın etkisiyle havalanan çok sayıda rengarenk uçurtma, hem görsel bir şölen sundu hem de duygu yüklü bir buluşma sağladı.

BİR ANNEYİ MUTLU EDEN ANLAR

Akın ve Gök kardeşler, kendi uçurtmalarını anneleri Gülşah Taner ile birlikte hazırladı. Gülşah Hanım, “Oğlum uzun zamandır bu kadar mutlu olmamıştı. Bugün onun hayali gerçekleşti. Çok mutluyuz. Aynı kaderi paylaşan insanlar bugün bizimleydi. Bir çocuğun daha yüreğine dokunabildiysek ne mutlu bize. Bazen bir çocuk için sadece gökyüzüne bakmak bile yeterlidir” sözleriyle duygularını dile getirdi.

ÇOCUKLAR İÇİN NEŞELİ AKTİVİTELER

Etkinlikte katılımcılara çeşitli ikramlar sunuldu. Çocuklar için özel oyun alanlarının ve müzikli aktivitelerin yer aldığı etkinlikte, parkta uçurtmalarla oynayan çocuklar neşeyle koştu. Ebeveynler ise çocuklarının mutluluğunu izleyerek anlamlı anlar yaşadı. Duygularını dile getiren vatandaşlar, böyle özel ve anlam dolu etkinliklerde bir arada olmanın önemini vurguladı. Alana gelen ailelere ikramlar sunulurken, çocukların eğlencesine katkı sağlayan etkinlikler düzenlendi.