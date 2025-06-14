AYDIN’DA ÜZÜCÜ BETİMLEME

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bulunan bir lisede İngilizce öğretmenliği yapan Akıncan Pekçok hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 5 yıl önce beyin damarlarında pıhtı oluşması sonucu sağ tarafı felç olan Pekçok (50), tedavi sürecinin ardından öğretmenlik görevine geri döndü.

TEKRAR EDEN SORUNLAR

Son dönemde beyninde tekrar tekrar pıhtı atan Pekçok, Nazilli’de yapılan ilk müdahalenin ardından İzmir 9 Eylül Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Burada tedavisinin sürdüğü günlerde fenalaşan Pekçok, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayata döndürülemedi. Ailesi ve sevenleri, Pekçok’un vefat haberini alarak derin bir üzüntü yaşadı.

CENAZE TÖRENİ

Pekçok’un cenazesinin 14 Haziran Cumartesi günü Denizli’nin Kale ilçesi İnceğiz Mahallesi’nde toprağa verileceği öğrenildi. Bu kayıp, eğitim camiası ve çevresi için büyük bir acı olarak hissediliyor.