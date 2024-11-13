“AKINCI İHA’nın İHA-230 Füzesi Hedefi Vurdu”

Türkiye, son yıllarda savunma sanayiindeki önemli gelişmeleri ile dikkatleri çekiyor. Yerli ve milli savunma sanayine yapılan yatırımlar, Türkiye’nin bağımsızlık ve güvenlik hedeflerine ulaşmasında kritik bir rol oynuyor. İnsansız hava araçlarından kara savunma sistemlerine, denizaltılardan füze teknolojilerine kadar çeşitli projeler, Türkiye’yi küresel arenada stratejik bir güç haline getiriyor.

BAYRAKTAR’DAN ÖNEMLİ DUYURU

Baykar’ın Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabında önemli bir duyuru yaptı. Duyurusunda, AKINCI İHA’nın Roketsan yapımı havadan karaya süpersonik füze olan İHA-230 ile atış yaptığını ve 155 kilometre uzaktaki hedefi tam isabetle vurduğunu belirtti. Bayraktar, “İHA-230 Süpersonik Füze Atış Testi 155 km uzaktaki hedefe tam isabet.” notunu paylaşarak başarıyı duyurdu.

Bayraktar, AKINCI TİHA’ya milli olarak üretilen mühimmatların entegrasyon sürecinin başarıyla devam ettiğini vurguladı. Farklı hedeflere karşı kullanılabilen geniş yelpazedeki milli mühimmatlar sayesinde etkin taarruz gücü artan Bayraktar AKINCI, caydırıcılığını gün geçtikçe artırıyor. Şimdiye kadar milli TİHA’nın geliştirme sürecinde MAM-L, MAM-L TV, MAM-T gibi mühimmatlar başarıyla test edildi ve Bayraktar AKINCI, gerçekleştirilen atış testlerinde milli mühimmatlar ile hedeflerine tam isabetle vurdu.

ASELFLIR-500 VE BAŞARILI TESTLER

Daha önce yapılan testlerde Bayraktar AKINCI, Aselsan tarafından geliştirilen ASELFLIR-500 sistemi ile deniz üzerinde seyreden hedefleri başarıyla imha etti. 24 Şubat’ta gerçekleştirilen testte Bayraktar AKINCI C, 1 saatten fazla havada kaldı. Aerodinamik parametre adımları başarıyla test edildi ve Bayraktar AKINCI C, toplamda 1700 HP güce sahip olarak sınıfının en etkili muharip platformu olma yolunda ilerliyor.

TARİHİ KİLİT NOKTA

Bayraktar AKINCI TİHA, 70 bin uçuş saatini tamamlayarak Türk havacılık tarihinde önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. 24 Şubat’ta yapılan testte 1700 HP gücü ile 1 saatten fazla havada kalmayı başardı. Bu gelişmeler, Türkiye’nin savunma sanayindeki ilerlemelerini bir kez daha gözler önüne seriyor.