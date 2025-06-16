Akıncı TİHA, Çakır Füzesi İle Vurdu

BAŞARILI TEST ATISI

Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), Sinop’ta gerçekleştirilen test atışında ROKETSAN üretimi olan Çakır seyir füzesiyle hedefi tam isabetle vurdu. BAYKAR tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA, yerli ve milli Çakır seyir füzesiyle yaptığı atışla başarı sağladı. Alçak irtifada uygulanan seyir ve otonom hedef tanıma testinde füzenin hedefi tam olarak vurması, Türk savunma sanayisinin geldiği noktayı bir kez daha ortaya koydu.

MÜHENDİSLERE TEŞEKKÜR

Sinop Valiliği, konu hakkında bir açıklama yaptı. “Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Çakır seyir füzesi, Sinop’ta AKINCI TİHA’dan gerçekleştirilen test atışında hedefi tam isabetle vurdu. Bu büyük başarının arkasındaki BAYKAR ve ROKETSAN mühendislerimizi yürekten kutluyoruz” denildi. Bu açıklama, Türkiye’nin askeri teknolojideki ilerlemesini ve yerliliği artırma çabalarını vurguladı.