Akinci Tiha Geleceğin Savaşını Şekillendiriyor

AKINCI TİHA’NIN STRATEJİK ÖNEMİ

The National Interest dergisi, AKINCI TİHA’nın geleneksel pilotlu savaş uçaklarının yükünü hafifleten ve otonom karar verme yeteneğiyle geleceğin savaş alanlarına şekil veren öncü bir sistem olduğunu vurguladı. Türkiye’nin son yıllarda savunma sanayisinde elde ettiği başarıların, bölgesel güç dengelerini etkileyen bir faktör haline geldiği ifade edildi. Haberde, AKINCI’nın çift yapay zeka destekli aviyonik sistemleri sayesinde gerçek zamanlı veri işleme kabiliyetine sahip olduğu, bu nedenle hem taarruz hem de savunma alanlarında rakiplerinden öne çıktığı belirtildi. Dergiye konuşan uzmanlar, bu teknolojinin savaş alanlarında devrimsel değişimler gerçekleştirebileceğini kaydetti.

ULUSLARARASI İLGİ VE TALEP

AKINCI’nın teknik özellikleri ve sınır tanımayan operasyonel gücü, uluslararası alanda büyük bir ilgi görmesini sağladı. Haberde, özellikle Pakistan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirates ve Endonezya gibi ülkelerin AKINCI’ya duyduğu ilginin, Türkiye’nin savunma sanayisindeki küresel etkisini gösterdiği ifade edildi. Dergideki yorumlarda, “ABD dahil dünyanın büyük güçleri jeopolitik düzende liderlik yarışı verirken, Türkiye hem teknolojik yenilikleri hem de stratejik hamleleriyle öne çıkıyor. Askeri alandaki büyük ilerlemesi, en deneyimli analistleri bile şaşkın bıraktı” denildi.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE YETENEKLERİ

The National Interest, AKINCI’nın teknik detaylarına da geniş yer verdi. Haberde, İHA’nın 65 fitlik kanat açıklığı ve 13.227 pound maksimum kalkış ağırlığıyla dikkat çektiği, 40.000 fit irtifada 24 saat kesintisiz operasyon yapabilme yeteneğine sahip olduğu aktarıldı. Ayrıca, 2.976 pound taşıma kapasitesi sayesinde SOM seyir füzesi dahil çeşitli silahlarla donatılabildiği, MURAD AESA radyosuyla hem hava-hava hem de hava-yer hedeflerini eş zamanlı tespit edebildiği belirtildi. AKINCI’nın en dikkat çekici özelliklerinden biri ise yapay zeka destekli otonom savaş kabiliyeti oldu. İHA’nın sensör verilerini anında işleyebilmesi, insan kapasitesini aşan hedef tespiti gerçekleştirmesi ve operatör yükünü minimuma indirirken savaş etkinliğini maksimuma çıkarması vurgulandı.

GEOPOLİTİK ETKİLER

Haberde, Türkiye’nin savunma sanayiinde elde ettiği başarıların sadece askeri alanda değil, aynı zamanda jeopolitik denge üzerinde de önemli etkileri olduğu belirtilirken, AKINCI gibi ileri teknolojiye sahip sistemlerin Türkiye’yi bölgede ve dünya genelinde stratejik bir güç haline dönüştürdüğü kaydedildi.