“Akıncı TİHA ve Yerli Mühimmat Entegrasyonu”

BAYRAKTAR AKINCI PROJESİ’NDE YENİ MÜHİMMAT ENTEGRASYONU SÜRÜYOR

Savunma Sanayii Başkanlığı’nın önderliğinde gerçekleştirilen Bayraktar Akıncı Projesi çerçevesinde, Baykar tarafından milli ve özgün bir şekilde geliştirilen Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı’na (TİHA) yerli olarak imal edilen yeni mühimmat ve sistemlerin entegrasyonu başarıyla devam ediyor.

YERLİ MÜHİMMATLA GÜÇLENİYOR

Bu entegrasyon, projenin etkinliğini ve Türkiye’nin savunma kabiliyetlerini artırmayı hedefliyor. Yerli mühimmatların kullanımı, Akıncı’nın taktiksel yeteneklerine önemli katkılar sağlıyor. Gerçekleştirilen çalışmalar, milli savunma teknolojisinin gelişimine ışık tutuyor.

TEKNOLOJİK GELİŞİM VE YERLİLİK ORANI

Bayraktar Akıncı’nın mevcut mühimmat kapasitesinin artırılması ve yenilikçi sistemlerin entegrasyonu, Türkiye’nin savunma sanayii alanındaki bağımsızlığını pekiştiriyor. Bu tür projeler, yerli üretimin teşvik edilmesine ve stratejik hedeflere ulaşılmasına yardımcı oluyor.