Akıncı Üssü davasında karar vakti

Savcı, 16 asker ve sivil sanıklar hakkında 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

Akıncı Üssü davasında karar açıklandı. Savcı, 16 asker ve sivil sanıklar hakkında 79’ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

FETÖ’nün darbe girişiminin yönetildiği Akıncı Üssü’ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davada, Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını sundu.

“Anayasal düzeni ihlal”, “vatandaşların şehit edilmesi” ve “cumhurbaşkanına suikast girişimi” suçlarından istenen cezalar şöyle:

– Darbe girişimini Akıncı Üssü’nde sivillerle yöneten 16 asker için 79’ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

– Darbe girişimi sırasında hava trafiğini yöneten eski 141. Filo Komutanı yarbay Hakan Karakuş için 79 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi.

– 15 Temmuz’da pilotlara bombalama talimatlarını veren eski yüzbaşılar Mustafa Mete Kaygusuz ile Ahmet Tosun için 79’ar kez müebbet hapis istendi.

– Sivil sanıklar Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş için 79’ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

TRT