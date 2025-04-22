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Akıncılar’da Çocuk Çalıştayı Düzenlendi

ETKİNLİKLER KAPSAMINDA ÇALIŞTAY DÜZENLENDİ

Sivas’ın Akıncılar ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde “Çocuk Çalıştayı” gerçekleştirildi. Akıncılar Öğretmenevi’nde yapılan programa, Kaymakam Musa Türkmen, Belediye Başkanı Murat Sevinç, Milli Eğitim Müdürü Şaban Balcı ile birlikte çocuklar katıldı.

GÖRÜŞLER DİNLENDİ

Çalıştayda, Türkmen ve Sevinç çocukların istek ve görüşlerini dinledi. Programın sona ermesinin ardından çocuklara katılım belgeleri takdim edildi.

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