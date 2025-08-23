Akıncılar Festivali Başladı, Eğlence Var

AKINCI KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ BAŞLADI

Akıncılar ilçesinde 25. Kültür, Sanat ve Kavun Festivali düzenlenmeye başladı. Festival, ilçe meydanında gerçekleşiyor ve toplamda 3 gün sürecek. İlk gün etkinliklerinde yerel sanatçılardan Hayati Samur, Nuray Zencir, Ercan Bayraklı ve Yudum sahne alıyor.

ETKİNLİKLER VE GÖSTERİLER DEVAM EDİYOR

Programın finalinde ise görsel bir şölen sunan hava fişek gösterisi ile etkinlik sona eriyor. Festival, yerel kültürü kutlamak ve sanatçılara destek olmak amacı taşıyor. Herkesin katılımına açık olan bu eğlenceli organizasyon, ziyaretçilere keyifli anlar yaşatmayı hedefliyor.