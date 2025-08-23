Haberler

Akıncılar Festivali Başladı, Eğlence Var

AKINCI KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ BAŞLADI

Akıncılar ilçesinde 25. Kültür, Sanat ve Kavun Festivali düzenlenmeye başladı. Festival, ilçe meydanında gerçekleşiyor ve toplamda 3 gün sürecek. İlk gün etkinliklerinde yerel sanatçılardan Hayati Samur, Nuray Zencir, Ercan Bayraklı ve Yudum sahne alıyor.

ETKİNLİKLER VE GÖSTERİLER DEVAM EDİYOR

Programın finalinde ise görsel bir şölen sunan hava fişek gösterisi ile etkinlik sona eriyor. Festival, yerel kültürü kutlamak ve sanatçılara destek olmak amacı taşıyor. Herkesin katılımına açık olan bu eğlenceli organizasyon, ziyaretçilere keyifli anlar yaşatmayı hedefliyor.

Kadın Muhtara Yapılan Muamele Yanlış

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Yeniköy Mahallesi Muhtarı Elmas Abut'u ziyaret ederek, muhtarın isteklerinin geçersiz olduğunu ifade etti ve durumu kınadı.
Yüzer Üretim Platformu, Gaz Üretimini Artıracak

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'ndaki yeni yüzer üretim platformunun günlük üretimi 40 milyon metreküpe çıkarmak üzere inşa edildiğini duyurdu.

