Akıncılar Festivali Devam Ediyor

FESTİVALİN BAŞLANGICI

Akıncılar ilçesinde 25. Kültür, Sanat ve Kavun Festivali tüm coşkusuyla devam ediyor. İlçe meydanında gerçekleşen ve üç gün sürecek olan festivalin ikinci günü, mehteran gösterisi ile başlamış durumda. Etkinlik, atlı cirit oyunları ve karakucak güreşleriyle sürerken, yerel sanatçıların seslendirdiği türkülerle zenginleşiyor.

KAVUN YARIŞMASINDA DERECEYE GİRENLER

Festivalde geleneksel kavun ağası Halil Sözcü olarak seçildi. Kavun yarışmasında ise Samet Çakır birinci, Birol Petek ikinci, Murat Şen ise üçüncü olarak sıralandı. Dereceye girenler, ödül olarak tam, çeyrek ve gram altınla onurlandırıldı. Festivale katılanlara toplamda 30 ton kavun ikram ediliyor, bu da etkinliğin keyfini artırıyor.

KATILIMCILAR VE PROTOKOL

Festival, birçok önemli ismin katılımıyla gerçekleşiyor. Sivas Vali Yardımcısı İlhami Doğan, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ve Akıncılar Kaymakam Vekili Tarık Safa Kahveci, Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç ile birlikte ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş festivali izliyor.