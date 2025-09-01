Akiş GYO, 20. yıl için sergi düzenliyor

20. YILDA SANATA DESTEK

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Akiş GYO), 20’nci yıl dönümünü kutlamak üzere İyilik İçin Sanat Derneği iş birliği ile sanatçı Deniz Sağdıç’ın eserlerine ev sahipliği yapıyor. Sergi, 1–14 Eylül tarihleri arasında Akasya’da ve 15–30 Eylül tarihleri arasında Akbatı’da ziyaretçilerle buluşacak. Akiş GYO, 20’nci yılında yalnızca iş dünyasındaki başarılarıyla değil, kültür ve sanat alanında da kalıcı değerler üretmeyi hedefliyor.

YENİ SANAT YOLCULUĞU

Akiş GYO, bu vizyon çerçevesinde İyilik İçin Sanat Derneği ile bir iş birliği gerçekleştirerek yeni bir sanat yolculuğuna başlangıç yapıyor. Daha önce hayata geçirilen ‘Alenen Sanat’ projesinin bir uzantısı niteliğindeki bu özel sergi, farklı malzemeleri sanata dönüştürerek özgün eserler üreten Deniz Sağdıç’ın eserlerini sanatseverlerle bir araya getirecek. Sanatçının ‘Ready-Remade’ serisinden 8 özel parça, 1–14 Eylül tarihleri arasında Akasya’da, 15–30 Eylül tarihleri arasında ise Akbatı’da sergilenecek.

ÇEŞİTLİ MALZEMELERDEN YARATILAN ESERLER

Sergide sanatçının eserleri, karton, tekstil, alüminyum, ahşap ve elektronik devre parçaları gibi malzemelerin yeniden yorumlanmasıyla oluşacak. Bu eserler, sanatın yaratıcı gücünü sergileyerek ziyaretçilere ilham verecek. Serginin en dikkat çekici parçası ise, Akasya’da yürütülen Plastik Avcısı Kaplumbağa projesiyle toplanan renkli plastiklerden yapılan Atatürk Portresi olacak. Ayrıca sergi kapsamında 9 Eylül’de Akasya’da gerçekleştirilecek ‘Sürdürülebilirlik ve Sanat’ başlıklı söyleşide Deniz Sağdıç, sanatın dönüştürücü gücünü ve toplumsal sorumluluk boyutunu ziyaretçilerle paylaşacak.

SANATIN GÜCÜ VE TOPLUMSAL SORUMLULUK

Sergi ile ilgili açıklama yapan Deniz Sağdıç, “Sanat, dünyaya karşı sorumluluğumuzun en güçlü dillerinden biri. Farklı malzemelerle ürettiğim eserlerde, hem sürdürülebilirliğin hem de yeniden kullanımın yaratıcı gücünü ortaya koymaya çalışıyorum. Sanatın bu yönüyle çevresel sorunlara dikkat çekerken aynı zamanda umut ve yeni bir başlangıç mesajı verebildiğine inanıyorum.” dedi. Akiş GYO’nun 20’nci yılına özel olarak hazırlanan Atatürk Portresi’nin, Cumhuriyetimizin kurucusunun ilhamıyla sürdürülebilir bir gelecek vizyonunu simgeleyen önemli bir çalışma olduğu ifade edildi.

KALICI KATKI HEDEFİ

Akiş GYO Satış, Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Didem Hiçyorulmazlar, konuyla ilgili olarak, “20’nci yılımız, geçmişe bakmak kadar gelecekteki iddiamızı da ortaya koyduğumuz bir dönem. Gayrimenkul sektöründe değer yaratırken, toplumsal fayda, sanat ve sürdürülebilirlik iş modelimizin ayrılmaz parçaları.” şeklinde bir değerlendirme yaptı. Akiş GYO’nun sergisi, plastiklerin yeniden değer kazanabileceğini gösterirken, sanatın birleştirici gücü ile toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

ÇEVRESEL FARKINDALIK YARATMAK

İyilik İçin Sanat Derneği Başkanı Kamuran Selin Bozkurt ise, “Derneğimizin 500’ü aşan ‘Sanat Buluşmaları’ kapsamında ziyaret ettiği ilk atölyelerden biri Deniz Sağdıç’a aitti. Sağdıç’ın plastik malzemeleri kullanarak onları sanat eserlerine dönüştürme yaklaşımı, bizim için çok önemli.” diyerek, bu serginin ‘Alenen Sanat’ projesinin devamı niteliğinde olduğunu belirtti. Akiş GYO ile gerçekleştirilen bu serginin, sanat aracılığıyla çevresel farkındalığı güçlendireceğine inandığını sözlerine ekledi.