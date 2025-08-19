Akiş GYO, Akasya Ve Akbatı Ödül Aldı

AKİŞ GYO’NUN ULUSLARARASI BAŞARISI

Akiş GYO’nun yatırımları olan Akasya ve Akbatı, Stevie Awards’ta uluslararası başarılarını pekiştirdi. Akasya’nın deneyim odaklı ‘Bosphorun Indoor’ projesi altın ödül kazanırken, Akbatı’nın ‘Yeşil Takım’ sürdürülebilirlik girişimi iki bronz ödüle layık bulundu. Bu başarılar, Akiş GYO’nun kurumsal alandaki prestijini artırmayı hedefliyor.

BOSPHORUN İNDOR PROJESİ

Akasya, Nisan ayında devreye aldığı ‘Bosphorun Indoor’ projesi ile Türkiye’nin İlk AVM Koşusu olma özelliğini taşıyor. Bu etkinlikten elde edilen tüm gelir, Türk Spor Vakfı aracılığıyla Anadolu’daki ihtiyaç sahibi okullara spor ekipmanı olarak bağışlanıyor. Proje, kültürel farkındalığı ve toplumsal etkileşimi artıran interaktif alanlarla ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sağladı. Bu anlamlı ve interaktif deneyim, ‘Marka ve Deneyimler – Kurumsal Sosyal Sorumluluk Etkinliği’ kategorisinde altın ödül almayı sağladı.

Akbatı ise, çevre bilincini güçlendirmek ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını yaygınlaştırmak için hayata geçirdiği ‘Yeşil Takım’ projesi ile iki ödül kazandı. Bu proje, ‘Avrupa’da Yılın Sürdürülebilirlik Girişimi’ ve ‘Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim Başarısı’ kategorilerinde bronz ödül ile taçlandırıldı. Akbatı, sürdürülebilirlik hedeflerini somut projelerle desteklediğini uluslararası düzeyde de kanıtladı. Aldığı ödüller, Akasya ve Akbatı’nın toplumsal ve çevresel değer yaratma vizyonunu bir kez daha vurguladı.