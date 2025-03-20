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Akit TV’nin Sahibi ve Yöneticileri Kim?

Akit TV HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR

Akit TV hakkında merak edilen sorular, izleyicilerin dikkatini çekiyor. Kanal, İstanbul merkezli olarak Türkiye genelinden güncel olayları ekranlara taşıyor. İzleyiciler, “Akit TV sahibi kim?”, “Akit TV hangi gruba ait?”, “Akit TV’nin yöneticileri kimler?” gibi soruların cevaplarını araştırıyor.

Akit TV’NİN YÖNETİM KADROSU

Akit TV, Akit Medya Grubu’na bağlı olarak faaliyet gösteriyor ve yönetim yapısında önemli isimler bulunuyor. Yönetim Kurulu Başkanı koltuğunda Nuri Karahasanoğlu görev yapıyor. Tüzel kişilik adına yönetici olarak Hüseyin Karahasanoğlu yer alıyor. Genel Koordinatörlük ise Serdar Uslu tarafından üstleniliyor.

Akit Medya Grubu’NUN TARİHİ

Nuri Karahasanoğlu, Akit Medya Grubu’nun temellerini 1988 yılında Mustafa Karahasanoğlu tarafından atıldığını belirtiyor. Grup, medya sektöründe uzun yıllardır etkin bir şekilde faaliyet gösteriyor ve Akit TV de bu grup çerçevesinde yayın hayatını sürdürüyor.

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