Akkaya, Basınla İşbirliğine Önem Verdiklerini Açıkladı

ÜNİVERSİTE REKTÖRÜ GAZETECİLERLE TANIŞTI

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, “Üniversitemizin hem akademik hem de toplumsal katkılarını daha görünür hale getirmek için basınla işbirliğine büyük önem veriyoruz.” şeklinde açıklama yaptı. Rektörlük görevine 23 Mayıs’ta atanan Akkaya, gazetecilerle rektörlük salonunda gerçekleştirdiği tanışma toplantısında bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada, görevi boyunca iletişim, istişare ve tedbir unsurlarına dikkat edeceğini belirten Akkaya, gazetecilerle güçlü bir iletişim bağı kurarak bölge dinamiklerine katkı sunacaklarını ifade etti. “Elde ettiğimiz başarıları ve yürüttüğümüz faaliyetleri halkla buluşturmamızı sağlayacak olan, üniversitemizi daha da ileriye taşımamızda işbirliği içerisinde olacağımız basınımızın tüm kıymetli temsilcilerine katılımları için teşekkür ediyorum.” diyerek basınla olan işbirliğinin önemini yineledi.

PROGRAMDA DİĞER İSİMLER DE BULUNDU

Akkaya’nın gazetecilerin sorularını cevaplandırdığı programa, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Selçuk Gümüş ve Prof. Dr. Mustafa Sabri Gök, Rektör Danışmanı İletişim Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Özkan Avcı, Genel Sekreter Vekili Refik Ünver de katıldı.