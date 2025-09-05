Akkaya Köyünde Geleneksel Kebap Günü

GELENEKSEL CUMA PAZARI VE KEBAP GELENEĞİ

Kastamonu’nun merkez ilçesi Akkaya köyünde her cuma bir araya gelen köylüler, namazlarını eda ettikten sonra imece usulü pişirdikleri kebapları alarak evlerine dönüyor. Yaklaşık 300 yıldır süregelen bu gelenek, köylüler arasındaki kaynaşma kültürünü de canlı tutuyor. Cuma günleri meydana gelen pazarda köylüler, ortaklaşa satın aldıkları küçükbaş hayvanların etiyle kuyu kebabı hazırlıyor. Kesilen kuzular, kuyularda pişiriliyor ve bu süreç, sanki bir festival alanı havası yaratıyor. Bu gelenek sayesinde hem sohbet etme fırsatı buluyorlar hem de cuma namazını birlikte kılıyorlar.

KUYU KEBABI HAZIRLAMA SÜRECİ

Her cuma sabahı saat 06.00’da çam ağaçlarından yakılan ateşle kuyu ısınmaya başlıyor. Daha önce kesilen küçükbaş hayvanlar kuyunun içine indirilip üzeri kapatılıyor. Hava almasını engellemek için kuyunun ağzı çamurla sıvanıyor. Yaklaşık 3 saat boyunca pişen hayvanlar, işinin ehli ustalar tarafından parçalanıp köylülerle paylaşılıyor. Bazı köylüler kebaplarını evlerine götürerek aileleriyle paylaşırken, bazıları da doğal yerlerde oturup kebaplarını yiyorlar. Gelenek, 300 yıldan fazla bir süre boyunca devam ediyor.

Çatalçam köyü muhtarı İsa Reçberoğlu, “Akkaya Yaka köyünde her cuma pazar kurulur. Pazarımıza civar köylerden de yaşlısı genci herkes gelir. Kebap artık burada bir gelenek haline geldi. Sadece burada et pişmiyor. Burada hatıralar pişiyor. Umarım bizden sonraki nesil de bu geleneği devam ettirir” diyor. Reçberoğlu, ayrıca köylülerin cumadan önce çay içip sohbet ettiklerini, ardından da namaz için cumaya gittiğini aktarıyor.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KEBAP GELENEĞİ

Çatalçam köyü sakinlerinden İmdat Şekerci, “Eskiden 60-70 tane hayvan kesilirdi, şimdi 15-20 tanesi ancak kesiliyor” sözleriyle zamanla azalan hayvan kesim miktarına dikkat çekiyor. Toplanma yerinin köy olduğuna dikkat çeken Şekerci, burada muhabbet ettiklerini ve kebap alanların yanı sıra sohbet edenlerin de evlerine döndüğünü belirtiyor.

CUMALARI YÜZYILLARDIR DEVAM EDEN GELENEK

Akkaya Yaka köyü muhtarı Sami Çelik, “Bu geleneğimiz 300 yıldan fazladır devam ediyor. Sabah 06.30’da kuyuyu yakıyoruz, 10.30’da kuzuyu kuyuya indiriyoruz. Kuyumuz haftada bir kez cuma günleri yanıyor” açıklamasını yapıyor. Çelik, bu geleneğin hem alışveriş hem de sosyal etkileşim açısından önemli olduğunu ifade ediyor.

Ateş Hazırlama Sırasındaki Prosedür

Kuyunun ateşini yakan Orhan Velioğlu ise, “Saat 04.00’de kalkıyorum, saat 06.30’da kuyunun ateşini yakıyorum. 10.30’da kuyu ısınıyor, kesilen hayvanları kuyuya atıyoruz” diyor. Velioğlu, kuyunun ateşini yakmak için çam ağacı kullandıklarını belirtiyor.