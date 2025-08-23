Akkent’te Yangın Çıktı, 1 Ev Zarar Gördü

YANGIN OLAYI VE MÜDAHALE

Akkent Mahallesi’nde bir arazide meydana gelen yangın, öğle saatlerinde ormanlık alana sıçradı. Yerel halk, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Yangına müdahale için 8 adet itfaiye aracı olay yerine yönlendirildi.

EĞİTİM KURUMLARI VE GÜVENLİK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Söndürme çalışmaları sürerken, bölgeye ayrıca arazöz, UMKE ve AFAD ekipleri de gönderildi. Köylüler de yangının söndürülmesi için özveriyle destek veriyor. Şu ana kadar meydana gelen yangında 1 evde hasar oluştu.