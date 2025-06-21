Akkese Okulunda Nostaljik Film Gecesi

TRABZON’DA AÇIK HAVA SİNEMASI DENEYİMİ

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde bulunan Akkese İlkokulu ve Ortaokulu’nun bahçesinde, Yeşilçam filmlerinin gösterildiği keyifli bir açık hava sineması oluşturuldu. Öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin katıldığı yıl sonu etkinliğinde nostaljik filmler beyaz perdeye yansıtılarak katılımcılar geçmişe yolculuk yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın okulların son haftasını etkinlik haftası olarak belirlemesiyle, Akkese Mahallesi’ndeki okulda nostalji film gecesi düzenlendi. Öğretmenler, sosyal medya üzerinden “Yastığını, minderini ve mısırını kap gel” mesajıyla duyuru yaparak etkinliğe geniş bir katılım sağladı.

ETKİNLİK YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Veliler ve öğrencilerin yanı sıra, mahalle sakinleri de etkinliğe ilgi göstererek farklı hazırlıklarla katılım sağladı. Kimi katılımcılar patlamış mısır kovaları ile gelirken, kimileri minderlerini getirdi. Okul yönetimi, bu etkinliğin öğrenciler ile velilerin birlikte keyifli vakit geçirmesi amacıyla planlandığını belirtti. Açık hava sineması konsepti kullanılarak gerçekleştirilen etkinlikte, Yeşilçam’ın unutulmaz filmleri çimenlerin üzerinde izlenerek nostaljik anılar canlandırıldı.

ETKİNLİĞİN AMACI VE HEDEFİ

Sınıf öğretmeni Özlem Turan Başkan, düzenledikleri etkinlikle çocukların aileleriyle birlikte keyifli bir zaman geçirmesini hedeflediklerini ifade etti. “Nostaljik bir gece olsun istedik. Okulumuzun bahçesi bu etkinlik için uygun olduğu için velilerden olumlu dönüş aldık. Hem ‘Aile Yılı’ olması hem de senenin stresini atmak açısından bu etkinlik önemli bir fırsat yarattı” dedi. Toplamda 160 öğrencinin bulunduğu okul, Giresun’un merkezine uzak bir köy okulu olmasına rağmen etkinliğe yoğun ilgi gösterildi.

VELİLERDEN BEĞENİ

Veli Taner Uzuner, köy okulunda düzenlenen etkinliği takdirle karşıladı. “Sosyal medyadan etkinliği öğrendik. Gerçekten güzel düşünülmüş bir organizasyon. Çocuklarımı topladım ve geldik. Böyle bir etkinlik bizim gençlik yıllarımızda yoktu ve güzel bir ortamda eğlenme fırsatı buluyoruz” diye konuştu. Öğrenci Sümeyye Nur Balcı ise okulda bu etkinliğin yapılmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Sürpriz bir filmin gösterileceği söyleniyor. Mısırımı alarak keyif yapmaya geldim” ifadelerini kullandı.