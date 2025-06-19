Akkuyu NGS Çalışanları AFAD Eğitimi Alıyor

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ ÇALIŞANLARI EĞİTİME KATILIYOR

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından Mersin’de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde çalışanlar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (Afad) tarafından organize edilen eğitim programlarına katılıyor. Gönüllü arama kurtarma ekiplerinin üyeleri, düzenli olarak arama kurtarma eğitimlerine katılım gösteriyor. Hem teorik hem de pratik olarak sunulan eğitimler, acil durum koşullarında gerçekleştirilecek keşif faaliyetleri, arama kurtarma operasyonlarının organize edilmesi, bireylerin tahliyesi, taktiksel özel hazırlık ve harita okuma-topografya gibi çeşitli konuları kapsıyor.

EĞİTİMLER PROFESYONELLERDEN

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh, bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Nükleer Güç Santralinin temel çalışma prensiplerinden biri, her türlü duruma karşı en yüksek düzeyde hazırlıklı olmaktır” diyor. Butckikh, Akkuyu NGS sahasında profesyonellerin ve Türkiye’nin devlet kurumları tarafından resmi olarak akredite edilmiş itfaiye teşkilatı personelinin bulunduğu acil durum kurtarma ekipleri olduğunu belirtiyor. Ayrıca, 2023 yılından itibaren bu hizmetlerin verilebilmesi için kadro dışı bir arama kurtarma ekibi oluşturulduğunu vurguluyor.

EĞİTİM SÜRECİ VE SERTİFİKA

Akkuyu Nükleer A.Ş. çalışanları arasından gönüllüler, şirket içinde seçildikten sonra Afad’ın özel eğitim merkezinde 2 haftalık bir eğitim programına gönderiliyor. Bu süreçte, kurtarma çalışmaları için gerekli olan teorik ve pratik bilgileri elde eden çalışanlar, fiziksel uygunluk testlerinden de geçiyor. Eğitimin sonunda katılımcılara, acil durum kurtarma faaliyetlerindeki yeteneklerini onaylayan devlet onaylı sertifikalar verilecek. Eğitimler, geçen yıldan beri düzenli olarak yapılıyor. Geçen yıl 32 Akkuyu Nükleer A.Ş. çalışanı bu kursu başarıyla tamamlamışken, bu yıl AFAD eğitim merkezinde 45 kişinin daha kursu başarıyla bitirmesi bekleniyor.