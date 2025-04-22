Akkuyu NGS’de Pompa Montajı Tamamlandı

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ’NDE ÖNEMLİ BİR AŞAMA TAMAMLANDI

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) ikinci güç ünitesinde ana sirkülasyon pompalarının montajı sona erdi. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un inşa ettiği Akkuyu NGS’de önemli bir aşama daha tamamlanmış oldu. Santralin ikinci güç ünitesinin reaktör bölümünde ana sirkülasyon pompalarının montajı gerçekleştirildi. Akkuyu NGS 2. güç ünitesi, reaktör tesisinin ana ekipmanının tüm elemanlarıyla donatıldı. Pompanın küre şeklindeki son gövdesi, paletli vinç yardımıyla tasarım konumuna yerleştirildi. Ekipman, reaktör binasının üstü açık alanından kurulum alanına taşınarak “open top” olarak adlandırılan bir yöntemle yerleştirildi.

UZMANLARDAN DETAYLI AÇIKLAMALAR

Uzmanlar, tasarım konumuna yerleştirilmeden önce güç ünitesi binasının yanındaki özel alana taşınan ekipmanı, süspansiyon elemanı olan alt ara parçaya ve biyolojik koruma halkasına bağladılar. Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Ana sirkülasyon pompalarının montajını yaparak, 2’nci güç ünitesinin reaktör tesisindeki ana ekipmanlarının montajını tamamlamış olduk. Reaktör basınç kabı, buhar jeneratörleri ve güvenlik sistemi kapları halihazırda yerlerine yerleştirildi ve yakında tüm bileşenleri birbirine bağlamak için ana sirkülasyon boru hattının kaynağına başlayacağız.” dedi.

ANA SİRKÜLASYON POMPASININ ÖNEMİ

Ana sirkülasyon pompası üniteleri, birinci sınıf güvenlik ürünleri olma özelliği taşımakta. Bu üniteler, nükleer güç santrallerinde 300 santigrat derece sıcaklıkta ve yaklaşık 160 atmosfer basıncı altındaki soğutucunun (arıtılmış suyun) sirkülasyonunu sağlıyor. VVER-1200 tipi reaktörlere sahip nükleer güç santrallerinin her bir güç ünitesi, dört ana sirkülasyon pompası ünitesi ile donatılıyor.