Akkuyu NGS’de Pompa Motorları Aktif

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ’NDE ÖNEMLİ GELİŞMELER

Mersin’in Gülnar ilçesinde inşası süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ndeki birinci güç ünitesinin su besleme sisteminin pompalarının elektrik motorları aktif hale getirildi. Akkuyu Nükleer AŞ’nin verdiği bilgiye göre, kıyı pompa istasyonundaki teknik su besleme sistemi pompalarının elektrik motorlarının testleri başarıyla tamamlandı. Devreye alınan bu sistem, soğutma makineleri binalarına ve santralin genel kompresör istasyonuna su sağlayacak.

GENEL MÜDÜR BUTCKIKH’İN AÇIKLAMALARI

Yapılan açıklamada, Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh’in görüşlerine de yer verildi. Butckikh, Akkuyu NGS’de ekipmanların devreye alınmasının çok önemli bir adım olduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı: “Deneyimli devreye alma uzmanları, tüm işlemlerin uygunluğunu ve sırasını dikkatle takip ediyor. Pompa ünitelerinin elektrik motorlarının test çalışması ve ardından yapılacak testler sonucunda, birinci güç ünitesinin kıyı pompa istasyonunun teknik sistemlerinin hazır olduğunu teyit etmiş olacağız.”