Akkuyu NGS İçin Dördüncü Reaktör Montajı Başladı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ndeki Kontrol Montajı Başladı

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) dördüncü güç ünitesi için VVER-1200 reaktör basınç kabının kontrol montajı, Rusya’daki Atommash tesisinde başladı. Bu kontrol montajı, reaktör tesisinin üç yıllık üretim döngüsünün final aşamasını temsil ediyor. İlk olarak, reaktör basınç kabı özel bir stand-keson içine dikey olarak konuluyor ve daha sonra ürün montajı gerçekleştiriliyor. Reaktör içindeki 12 metrelik şaft, nükleer yakıtın yüklenmesi sırasında istasyona indiği vakit, koruma düzenekleri ve koruyucu boru bloğu ile donatılıyor. Bu aşamada, toplamda 100’den fazla parça monte ediliyor ve reaktörün toplam ağırlığı yaklaşık 600 tona ulaşıyor. Tüm parçaların yerleştirilmesinin ardından, uzmanlar, ekipmanların doğru şekilde konumlandırıldığından ve projenin belirlediği hizmet ömrü boyunca istikrarlı bir şekilde çalışacağından emin olmak için lazerle metrolojik ölçümler gerçekleştiriyor.

Rus Nükleer Endüstrisinin Gücü

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh, konuyla ilgili olarak, “Rus nükleer endüstrisi işletmeleri, Türkiye’deki nükleer güç santral inşaat projesi için güvenilir tedarikçilerdir. Teknolojilerin sürekliliğine ve nükleer endüstrinin zengin deneyimine dayanarak, en yüksek kalitede ekipman üretmektedirler. Bu ekipmanların etkinliği, dünya genelindeki nükleer santrallerde onlarca yıllık başarılı işletme tecrübesiyle kanıtlanmıştır. Bu, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin enerji ünitelerinin uzun süreli ve istikrarlı bir şekilde çalışmasının teminatı olacak” şeklinde açıklama yaptı. Akkuyu NGS için üretilen dördüncü reaktör, Rusya nükleer sanayii tarihinde üretilen 250’nci reaktör konumunda bulunuyor. İlk reaktör, 1946 yılında Moskova’da Igor Kurçatov’un liderliğinde gerçekleştirilen F-1 reaktörüydü.

Gelecek Projeler ve Hedefler

Rosatom Makine İmalat Bölümü Başkanı İgor Kotov, “Ürünlerimiz, Rusya’da ve Rusya dışında yüzlerce nükleer güç ünitesine hayat verdi ve gezegendeki milyonlarca insana ısı ve ışık sağlıyor. Önümüzde daha büyük projeler var. Bunlardan biri, çeşitli tesislerimizin üzerinde çalıştığı dördüncü nesil, dünyanın ilk enerji kompleksini Seversk’te faaliyete geçirmek ve diğeri de Rus enerji filosu için bir dizi yüzen nükleer santral oluşturmaktır” ifadelerini kullandı.