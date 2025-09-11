Akkuyu NGS Sağlık İş Birliği Yapacak

İŞ BİRLİĞİNE YENİ BİR ADIM

AKKUYU Nükleer A.Ş. ve bölgedeki sağlık kuruluşları, acil durumlara hızlı müdahale etmek amacıyla etkili algoritmalar oluşturmak ve bunları uygulamak için iş birliği yapma kararı aldı. Mersin Bölge Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Radyasyon Güvenliği Danışma Konseyi üyeleri, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasını ziyaret ederek çalışmalara başladılar. Bu heyette acil tıp hizmetlerinin yöneticileri ve bölgedeki devlet hastanelerinin temsilcileri de bulunuyor.

GÜVENLİK ÖNCELİĞİ

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh, konuyla ilgili bir açıklama yaparak, “Çevrenin ve halk sağlığının güvenliği, Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinin yapım ve sonraki işletme aşamalarında en yüksek önceliğe sahiptir. Sağlık da dahil olmak üzere çeşitli alanlarda yerel makamlarla iş birliğimizi sürekli geliştiriyoruz” dedi. Butckikh, Mersin’deki sağlık kuruluşlarıyla kurulan güçlü iletişimin hızlı ve uyumlu hareket edebilecek etkili mekanizmaların oluşturulmasını sağladığını vurguladı.

ÇALIŞMA TOPLANTISI

Ziyaret çerçevesinde bir çalışma toplantısı gerçekleştirildi. Heyet, Akkuyu NGS’nin ana tesisleri ile sağlık merkezi, acil durum yönetim merkezi ve mobil kriz merkezini de inceleme fırsatı buldu. Çalışma toplantısında, Akkuyu Nükleer A.Ş. uzmanları, projenin inşaat süreci, sağlık hizmetleriyle iş birliği düzenlemeleri ve acil durum müdahale algoritmalarının geliştirilmesine yönelik sunumlar gerçekleştirdi.

KAYNAŞIM MEKANİZMLARININ GELİŞİMİ

Toplantıda, sağlık kuruluşlarıyla koordinasyon mekanizmaları ve Akkuyu NGS sahasında ve dışında sağlık personelinin uyumlu çalışmasını sağlamak için sorumluluk dağılımları ayrıntılı olarak ele alındı. Katılımcılar ayrıca bölgesel sağlık planlarının Akkuyu Nükleer A.Ş.’nin yönetmelikleri ile entegrasyonunu ve Aralık 2025’te gerçekleştirilecek geniş çaplı acil durum tatbikatlarına hazırlığı da değerlendirdi. Çalışma toplantısının sonunda, bölgedeki sağlık kuruluşlarından temsilciler, Akkuyu Nükleer’in acil durum müdahale konusundaki iş birliği yaklaşımlarını olumlu bir şekilde yorumladı.