Akkuyu Nükleer Güç Santrali İnşaatı Başarıyla Devam Ediyor

İNŞAAT KONTROL BİLGİ SİSTEMİ’NİN GELİŞİMİ

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin inşaat sahasında, inşaat işlerinin kalitesini artırmak ve şeffaflığı sağlamak için uygulanan inşaat kontrol bilgi sisteminin ara sonuçları değerlendirildi. Bu sistem, inşaat kontrol prosedürlerinin değişmez bir parçası haline geldi ve etkinliğini kanıtladı. 2023 yılında devreye alınan sistem, 168 binden fazla kabul denetimi yapılmasını sağladı.

KULLANICI AĞI VE İLETİŞİMİN GÜÇLENMESİ

Mevcut durumda, inşaat kontrol bilgi sisteminde Türkiye Nükleer Düzenleme Kurumu, bağımsız denetim kuruluşları, yüklenici ve alt yüklenici firmalar da dahil olmak üzere toplam 50 kurumdan 1500’den fazla kullanıcının aktif olduğu görülüyor. Bu sistem, inşaat tüm katılımcıları arasında hızlı bilgi alışverişini sağlıyor, insan faktörünün etkisini azaltıyor ve inşaat kontrolünün her aşamada etkin olmasını garanti ediyor. Ayrıca, tamamlanmış işlerin kayıtlarının tutulması ve belgelerin dijital formatta oluşturulması işlemine de katkı sağlıyor, bu da kağıt tabanlı belge akışını önemli ölçüde azaltıyor.

AKKUYU NÜKLEER A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh, Akkuyu NGS’nin inşaatında yüksek kalite standartlarını korumak ve süreçleri otomatikleştirmek için modern teknolojilerin kullanıldığını belirtti. Butckikh, “Bu sistem, son bir buçuk yılda tüm inşaat katılımcılarını tek bir dijital platformda birleştirdi. Böylece, veri doğruluğu sağlandı, süreçler hızlandı ve inşaat sırasında tüm taraflar arasında daha net bir iletişim kuruldu” dedi.

GELECEK PLANLARI VE GELİŞTİRME PROJESİ

İnşaat kontrol bilgi sistemi, kullanıcı talepleri ve projenin ihtiyaçları doğrultusunda sürekli olarak geliştiriliyor. Ağustos 2025’te, işlevselliğin artırılması ve yeni yeteneklerin eklenmesi amacıyla “İnşaat Kontrol Bilgi Sistemi Geliştirme” projesi başlatılacak. Bu projede Türkiye mevzuatına uygun elektronik dijital imza, devreye alma çalışmaları için ek modüller ve analitik raporların oluşturulması bulunuyor. İnşaat kontrol bilgi sisteminin edinilen deneyimi, Rosatom’un diğer uluslararası projelerinde de ilgi görüyor. Bu uygulama ile kanıtlanmış bir metodoloji, standart belgeler ve entegrasyon çözümleri sunarak nükleer sektördeki her türlü inşaat projesine hızlıca uyum sağlıyor.