Akkuyu Nükleer Güç Santrali Tamamlandı

REAKTÖR POMPALARININ MONTAJI TAMAMLANDI

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un inşa ettiği Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) 2’nci Güç Ünitesi’nin reaktör bölümünde ana sirkülasyon pompalarının montajı başarıyla tamamlandı. Pompanın küre biçimindeki dört gövdesinden sonuncusu, paletli vinç yardımıyla tasarım konumuna yerleştirildi. Ekipman, reaktör binasının üstü açık kısımdan kurulum alanına taşınarak, ‘open top’ adı verilen yöntemle montaj gerçekleştirildi.

EQUİPMANIN BAĞLANTI SÜRECİ

Uzmanlar, montaj işleminden önce güç ünitesi binasının yanındaki özel alana taşınan ekipmanı, süspansiyon elemanı olan alt ara parçaya ve biyolojik koruma halkasına bağladı. Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh, ayrıca konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Ana sirkülasyon pompalarının montajını yaparak, 2’nci Güç Ünitesi’nin reaktör tesisindeki ana ekipmanların montajını tamamlamış olduk. Reaktör basınç kabı, buhar jeneratörleri ve güvenlik sistemi kapları halihazırda yerlerine yerleştirildi ve yakında tüm bileşenleri birbirine bağlamak için ana sirkülasyon boru hattının kaynağına başlayacağız” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

POMPA ÜNİTELERİNİN ÖZELLİKLERİ

Şirket tarafından yapılan açıklamada, ana sirkülasyon pompası ünitelerinin basınç kaplarının, birinci sınıf güvenlik ürünleri özelliği taşıdığına dikkat çekildi. Ana sirkülasyon pompası ünitesi, nükleer güç santralinde 300 Santigrat derecede ve yaklaşık 160 atmosfer basıncı altında bulunan soğutucunun (arıtılmış suyun) sirkülasyonunu sağlıyor. VVER-1200 tipi reaktörlere sahip nükleer güç santrallerinin her bir güç ünitesi, dört ana sirkülasyon pompası ünitesiyle donatılıyor.