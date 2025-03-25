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Akkuyu Nükleer İşçileri İş Bıraktı

İŞÇİLER ÜCRET ZAMMI İÇİN İŞ BIRAKTI

Mersin’de devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin inşaatında çalışan işçiler, ücretlerine 2025’te hiç zam yapılmaması sebebiyle iş bırakma eylemi başlattı. İçtaş şirketine bağlı çalışan işçiler, yeni yılın üzerinden 3 ay geçmesine rağmen zam yapılmamasına tepki olarak santral alanında iş bırakma eylemine katıldı.

ZAMSIZ ÇALIŞMAYACAKLAR

Patronların Ensesindeyiz sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, işçilerin santral inşaatı içerisinde yürüyüş yaptığı ve zamlı ücretler ödenmediği sürece işe dönmeyecekleri ifade edildi. İşçilerin hak arayışı devam ederken, sendikalardan da destek bekleniyor.

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