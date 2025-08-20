Akkuyu Nükleer, Orman Yangınlarıyla Mücadele Etti

BÜYÜK ORMAN YANGINI MÜCADELESİNE AKTİF KATILIM

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un inşa ettiği Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde bulunan itfaiye birimi ve gönüllü itfaiye ekibi, Kırtıl Köyü ve Taşucu’nda meydana gelen büyük ve zorlu orman yangınının söndürülmesi çalışamalarına aktif bir şekilde katıldı. Yaklaşık 6 bin hektarlık alanı etkileyen yangını söndürme çabalarında ekip, 29 kişiyi de tehlikeli bölgeden kurtardı. Silifke İlçesi’ndeki Çaltı, Balandız ve Kırtıl köyleri civarında, Akkuyu NGS sahasına 40 kilometre uzaklıkta çıkan bu büyük yangının söndürülmesi için Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Mersin Orman Bölge Müdürlüğü’nün koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalara, 41’i Akkuyu NGS itfaiye teşkilatından ve 39’u gönüllü itfaiyeciden oluşan toplam 80 kişi katıldı.

Söndürme çalışmalarına destek sağlamak amacıyla NGS sahasından yangın bölgesine bir itfaiye aracı, bir operasyonel koordinasyon aracı ve dört adet su tankeri gönderildi. Dağlık arazideki yangın söndürme çalışmaları sırasında Akkuyu NGS itfaiye ekipleri, alevlerin arasında mahsur kalan insanların bulunduğu birkaç bina tespit etti. İtfaiyeciler, yanmakta olan orman çemberini aşarak hayatları tehdit altında olan 29 kişiyi başarıyla tahliye etti. Mesai saatleri dışında yangın söndürme faaliyetlerine katılan gönüllü itfaiye ekibi üyeleri, hortum hatlarının yerleştirilmesine ve yerel yangın noktalarının söndürülmesinde itfaiyecilere etkin olarak destek sağladı. Kırtıl köyü civarındaki orman yangını kontrol altına alındıktan sonra, Akkuyu Nükleer A.Ş. personeli Taşucu beldesine sevk edildi. Burada da yerel belediye ve orman müdürlüğü ekiplerine orman alanının söndürülmesinde yardımcı oldular.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh, konuyla ilgili olarak, “Akkuyu NGS Yangın Güvenliği Servisi personeli, zorlu şartlarda görev yapmaya hazır olduklarını ve yüksek seviyede eğitimli olduklarını bir kez daha gösterdi. Bu defa sadece orman yangınıyla mücadeleye yardım etmekle kalmayıp aynı zamanda insanların hayatlarını da kurtaran itfaiyecilerimizle gurur duyuyoruz. Bu kadar önemli bir göreve ilk kez katılan gönüllülerimize, yani şirket çalışanlarımıza da özel bir teşekkür etmek istiyorum. Onlar da itfaiye ekiplerine değerli bir destek sağlayabileceklerini kanıtladılar. Uyum ve profesyonellikle hareket eden Akkuyu NGS itfaiyecileri ve gönüllüleri, gerçek bir ekip ruhu sergiledi” dedi. Akkuyu Nükleer A.Ş.’nin itfaiye birimi, Yangın Güvenliği Servisi çalışanları, Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaat sahasında 24 saat kesintisiz olarak görev yapıyor. Yangın Güvenliği Servisi, inşaat sahasını sürekli izliyor ve tesislerde yangın güvenliği gerekliliklerine uyulup uyulmadığını denetliyor. Saha çevresi, dışarıdan bitişik orman ile güvenilir bir şekilde ayrıldı. Tüm ormanlık alan, olası bir yangının yayılmasına engel teşkil eden, genişliği 100 metreye kadar olan yangın önleme şeritleriyle bölümlere ayrıldı. Ayrıca, itfaiye araçları ve ekiplerinin sahanın herhangi bir noktasına engelsiz erişimini sağlamak amacıyla sert zeminli birkaç geniş yangın yolu inşa edildi.