Hatay’da dün akşam meydana gelen depremler sonrası merak yaratan Akkuyu Nükleer Santrali hakkında açıklama geldi.

Hatay’da dün akşam meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından Akkuyu Nükleer A.Ş. açıklama yaptı. Şirketten yapılan açıklamada, “Mersin’de de hissedilen son depremin ardından Akkuyu NGS sahasında hızla inceleme yapıldı. Akkuyu Nükleer tarafından yapılan inceleme sonucunda herhangi bir anormallik veya hasar tespit edilmemiştir” denildi.

Akkuyu Nükleer A.Ş’den yapılan açıklamada sahadaki inşaat ve montaj çalışmalarının devam ettiği belirtilerek, “Akkuyu NGS sahasındaki inşaatın tüm aşamaları bağımsız denetim kuruluşları ve ulusal düzenleyici kurum olan Türkiye Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) tarafından yakından izlenmektedir. Akkuyu Nükleer A.Ş’nin acil durum birimleri olan Seferberlik Birimi ile Sivil Savunma ve Acil Durumlar Birimi, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile iş birliği yapmaktadır. Akkuyu Nükleer, Türkiye’de meydana gelen depremlerden etkilenenlere de destek vermeye devam etmektedir.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, depremde Akkuyu Nükleer A.Ş. İletişim Birimi projeye ilişkin de bilgi notu paylaştı. Buna göre, Akkuyu NGS sahasının AFAD tarafından hazırlanan “Türkiye Deprem Haritası”nda, deprem bölgeleri sınıflandırmasına göre en güvenli kabul edilen beşinci derece deprem bölgesinde yer alıyor. Bölgede yapılan gözlemlere göre sahanın çevresindeki 50 kilometrelik alanda gözlem tarihi boyunca, hiçbir büyük ve yıkıcı deprem gözlenmedi.

Akkuyu NGS projesinin tasarımının 9 büyüklüğündeki maksimum depremlere göre yapıldığı kaydedilirken, NGS inşaatı sırasında da sismik aktivitelerin düzenli olarak izlendiği vurgulandı. Verilen bilgiye göre Akkuyu sahasının içinde 2 sismik ölçüm istasyonu 40 kilometrelik bir alanda da 12 tane daha olmak üzere 14 istasyon tarafından sürekli izleme yapılıyor. İstasyonlardan alınan veriler toplanarak Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün (KRDAE) Türkiye bilgi işlem merkezine iletiliyor.