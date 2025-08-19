Aklease, 2025 Stevi Ödülleri’nde Altın Kazandı

AKLEASE’DEN İKİ ALTIN ÖDÜL

Finansal kiralama sektörünün önde gelen markalarından AKLease, uluslararası iş dünyasında büyük bir başarıya imza attı. Şirket, 2025 Stevie Awards etkinliğinde iki farklı kategoride Altın ödül kazandı. Bu başarı, iş dünyasının prestijli platformlarından biri olarak öne çıkan Stevie Awards’ta kaydedildi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRÜNLERDE BAŞARI

AKLease, 2025 Stevie Great Employers Awards’nda “İnsan Kaynakları Yönetiminde Başarı” (Achievement in Human Resources Administration) kategorisinde Altın ödüle layık görüldü. Ayrıca, 2025 Stevie International Business Awards kapsamında Orta Doğu ve Afrika bölgesinde “Yılın Sürdürülebilirlik Ürünü” (Sustainability Product of the Year – in the Middle East and Africa) ödülünü kazandı. Şirket, geliştirdiği ECOLease projesi ile sürdürülebilirlik vizyonuna önemli bir katkı sağladı. Bu proje, yenilenebilir enerji ve atık yönetimi gibi konularda sunduğu çözümlerle sürdürülebilirliği finansal sektörde stratejik bir konuma getirdi.

KAZANILAN ÖDÜLLER HAKKINDA AÇIKLAMA

AKLease Genel Müdürü Eser Okyay, elde edilen ödüllerle ilgili olarak şöyle söyledi: “Bu yıl Stevie platformundan iki farklı kategoride Altın ödülle dönmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bir yandan sürdürülebilir finansal ürünlerimizle çevresel fayda sağlarken, diğer yandan güçlü insan kaynakları yapımızla çalışan bağlılığını ve kurumsal verimliliği birlikte inşa ediyoruz. Bu ödüller, AKLease’in iş dünyasında finansal başarılarıyla olduğu gibi insan ve çevre odaklı değerleriyle de fark oluşturduğunu gösteriyor. Elde ettiğimiz sonuçlar, tüm ekip arkadaşlarımızın ortak emeğinin ve geleceğe dönük çalışma azmimizin bir göstergesidir. Hep birlikte daha iyisini başarmak için çalışmaya devam edeceğiz.”

– İSTANBUL