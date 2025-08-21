Aklease, 2025 Stevie Ödülleri’nde Başarı

ŞİRKETİN ÖDÜLLERİ

AKLease, 2025 Stevie Awards’ta iki kategoride Altın ödül kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Finansal kiralama sektörünün önde gelen firmalarından biri olan AKLease, iş dünyasının saygın global ödül platformlarından Stevie Awards’ta iki Altın ödüle layık görüldü. “İnsan Kaynakları Yönetiminde Başarı” kategorisinde, Büyük İşverenler Ödülleri kapsamında Altın Stevie ödülü elde etti. Ayrıca, 2025 Stevie International Business Awards sürecinde Orta Doğu ve Afrika bölgesinde “Yılın Sürdürülebilirlik Ürünü” ödülünü kazandı.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VİZYONU

Şirketin geliştirdiği ECOLease, sürdürülebilirlik vizyonunun önemli bir adımı olarak dikkat çekti. Yenilenebilir enerji, atık yönetimi, enerji ve hammadde verimliliği, su verimliliği gibi konularda yapılan yeşil yatırımlara sunduğu çözümlerle, sürdürülebilirliğin finansal sektör içindeki stratejik konumunu güçlendiren örneklerden biri olarak değerlendiriliyor.

GENEL MÜDÜRÜN AÇIKLAMALARI

Kazanılan ödüllere dair değerlendirme yapan AKLease Genel Müdürü Eser Okyay, “Bu yıl Stevie platformundan iki farklı kategoride Altın ödülle dönmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bir yandan sürdürülebilir finansal ürünlerimizle çevresel fayda sağlarken, diğer yandan güçlü insan kaynakları yapımızla çalışan bağlılığını ve kurumsal verimliliği birlikte inşa ediyoruz. Bu ödüller, AKLease’in iş dünyasında finansal başarılarıyla olduğu gibi insan ve çevre odaklı değerleriyle de fark oluşturduğunu gösteriyor. Elde ettiğimiz sonuçlar, tüm ekip arkadaşlarımızın ortak emeğinin ve geleceğe dönük çalışma azmimizin bir göstergesidir. Hep birlikte daha iyisini başarmak için çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

– İSTANBUL