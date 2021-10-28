AKM yarın açılıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeni AKM binasının yarın açılacağını vatandaşlara duyurdu.

Bakan Ersoy, şu açıklamalarda bulundu:

“Kültür ve sanat dünyamızın önde gelen isimleriyle bir komisyon oluşturulacak. Kültür ve sanat konusunda uzmanlaşmış dünaydan ve ülkemizden sanatçılardan bir sanat danışma kurulu olacak. Bu komisyon üzerinden etkinilik ve programlar oluşturulacak.

7-8 Kasım’da AKM opera salonunda Aida Operası halka sunulacak.

31 Ekim’de dünyanın en iyi orkestraslarından Londra Filarmoni Orkestrası, 2 Kasım akşamı ise caz sanatçısı Chris Botti sahne alacak.

Açılış gecesinde Sinan Operası gösterilecek. Bizzat Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, bir Türk Operası hazırlanmıştır. Opera, Mimar Sinan’ın şahsında, tarihimizin en görkemli dönemlerinden birini anlatıyor.

30 Ekim’de bir kez daha gösterime girecek.”