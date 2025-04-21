Akmerkez’de Minecraft Etkinlikleri Düzenleniyor

MİNECRAFT ETKİNLİKLERİ BAŞLIYOR

Akmerkez, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında -1’inci Kat Etkinlik Alanı’nda çocuklara yönelik ücretsiz Minecraft etkinlikleri sunuyor. 30 Nisan’a kadar devam edecek bu etkinlikler, çocukların el becerilerini geliştirmesine ve hayal güçlerini özgürce kullanmasına olanak tanıyacak.

ÇOCUKLAR İÇİN EĞLENCELİ ATÖLYELER

Akmerkez, 14 Nisan sabahı itibarıyla açtığı Minecraft dünyası ile genç katılımcılara 23 Nisan’ın coşkusunu yaşatmayı hedefliyor. -1’inci kattaki etkinlik alanındaki dekorasyonlar ve oyun alanları, çocuklara eğlenceli ve enerji dolu anlar sunuyor. Bugün düzenlenen Minecraft Elmas Kılıç ve Kazma Atölyesi’nde çocuklar, karton malzemelerle kendi elmas kılıçlarını ve kazmalarını üreterek, özgün tasarımlarını evlerine götürme şansı bulacak.

ÜÇ BOYUTLU MAKETLERLE YARATICILIK

23 Nisan coşkusuna yaklaşırken, 22-25 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek Minecraft Arı Maketi Yapım Atölyesi’nde çocuklar, Minecraft’ın sevilen arı karakterini üç boyutlu bir makete dönüştürecek. Etkinlikler 26-30 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Minecraft Oyuncak Yapım Atölyesi ile taçlanacak. Bu atölyede çocuklar, yumuşak kumaşlardan kendi Minecraft karakterlerini oyuncak formunda hayata geçirecek ve kesme, yapıştırma, dikiş tekniklerini kullanarak yarattıkları minik dostlarını evlerine götürebilecekler.

AİLELER İÇİN EŞSİZ BİR FIRSAT

Ücretsiz olarak sunulan bu etkinlik serisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın anlam ve önemini vurguluyor. Aileler, çocuklarıyla birlikte keyifli zaman geçirebileceği ve katılımcı ile yaratıcı deneyimleri ön planda olan Minecraft etkinliği, Nisan ayı boyunca toplamda 16 gün boyunca Akmerkez’de gerçekleştirilecek.