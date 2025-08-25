Haberler

Aknehir’in Doğası ve Güzelliği

AKNEHİR’İN DOĞAL GÜZELLİKLERİ

Asi Nehri’nin kollarıyla çevrelenmiş olan verimli arazileri, yemyeşil doğası ve dağ eteklerine kurulmuş evleri ile göz alıcı bir mahallesi olarak öne çıkıyor. Aknehir, ikiye bölen dere ile birlikte kıvrılarak akan suyun çevresinde çeşitli yeşil tonları sunan bir manzara oluşturuyor. Dağların eteklerindeki yerleşim alanları, bu doğal güzelliklerle iç içe geçmiş durumda.

HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ

Defne’nin en sakin noktası olan Aknehir, doğal yapısıyla dikkat çekiyor. Mahallenin özgün dokusu, dronla havadan çekim yapılarak görüntülendi. Bu görüntüler, bölgenin eşsiz güzelliklerini bir kez daha gözler önüne seriyor.

