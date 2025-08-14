Akoluk Mahallesi’nde Dua Edildi

ORMAN YANGINLARI İÇİN DUA ETME PROGRAMI

Adana’nın Feke ilçesinde yer alan Akoluk Mahallesi’nde orman yangınlarının bir an önce sona ermesi ve orman şehitleri için dua etkinliği gerçekleştirildi. Akoluk Mahallesi Camii’nin imam hatibi Muhammed Doğaç, yerel halkla birlikte orman yangınlarının söndürülmesi ve yangındaki şehitler için bir program düzenledi. Bu etkinlik, il müftülüğünün de desteğiyle gerçekleştirilirken, Adana ve Feke Orman yangın söndürme ekipleri de katılım gösterdi.

KUR’AN VE DUALARLA YÜRÜTÜLEN ETKİNLİK

Programda, halen devam eden orman yangınlarının söndürülmesi ve yangınlarda hayatını kaybeden orman görevlileri için Kur’an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Ardından, katılımcılar için kurban kesimi yapıldı. İmam hatip Muhammed Doğaç, “Adana İl Müftülüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü ile birlikte, cennet vatanımızın çeşitli bölgelerinde devam eden orman yangınlarının sönmesi ve yangınlarda şehit olan orman görevlilerimizi dualarla anmak istedik” şeklinde konuştu.

Adana Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, orman yangınları ve diğer felaketlerden ülkenin korunması temennisinde bulunarak, düzenlenen programa katkı sağlayanlara teşekkür etti.