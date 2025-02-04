Akom’dan İstanbul İçin Kar Uyarısı

İSTANBUL’DA ŞİDDETLİ RÜZGAR VE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

İstanbul’da şiddetli rüzgar ve kuvvetli kar sağanakları etkili olacak. İstanbullulara 3 gün sürecek kar yağışı ve buzlanmaya karşı hazırlıklı olmaları gerektiği hatırlatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) gelen açıklamalara göre, geçtiğimiz hafta görülen ılıman hava yerini Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı hava sistemine bırakacak. Bugün akşam itibarıyla hava sıcaklıklarının 4 derecenin altına düşmesi bekleniyor, gece saatlerine doğru özellikle kuzey ilçelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı başlayacak.

ŞİDDETLİ RÜZGARLAR VE KAR SAĞANAKLARI

AKOM’un bildirdiğine göre, çarşamba günü (5 Şubat) öğle saatlerinden itibaren cuma sabahına kadar (7 Şubat) İstanbul genelinde şiddetli rüzgarlarla birlikte kuvvetli kar sağanakları etkili olacak. Kuzeyli rüzgarların 40-70 km/saat hızında esmesi bekleniyor. Bu rüzgarlar, Karadeniz üzerinden nemle beslenerek bölgesel kuvvetli kar yağışlarına neden olabiliyor. İBB, sıcaklıkların 1-2 derece daha düşmesi durumunda şehir merkezinde bile 3 ila 10 santimetre arasında kar kalınlığının oluşabileceği konusunda uyarıda bulundu. Kar yağışının 7 Şubat Cuma sabahı hafif yağmura dönüşmesi bekleniyor.

ULAŞIM RİSKLERİNE DİKKAT

AKOM, kuvvetli kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yaşanacak ulaşım aksamaları, ağaç ve direk devrilmeleri, çatı ve tabela uçmaları gibi risklerle birlikte soba ve baca gazı zehirlenmeleri ile buzlanma hakkında İstanbulluları uyardı. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yolların buzlanabileceği konusunda sürücüler dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatıyor. Belediye ekiplerinin, AKOM ve Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) mesajları doğrultusunda, yolların açık tutulması için gerekli müdahaleleri yapacağının duyurusu yapıldı.

OLASI HAVA OLAYLARI VE UYARILAR

AKOM, olası hava olaylarının şiddet derecelerini şöyle sıraladı: Rüzgar: 50-61 km/saat, Fırtına: 62-74 km/saat, Kuvvetli fırtına: 75-88 km/saat, Tam fırtına: 89-102 km/saat, Kuvvetli kar: 5-20 cm arası, Yoğun kar: 20 cm ve üzeri. İstanbulluların şiddetli hava koşullarına karşı tedbirli olması ve açık alanlarda rüzgara karşı dikkatli hareket etmesi önerildi.

DİĞER BÖLGELERDEKİ HAVA DURUMU

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre, 5 Şubat 2025 Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren Bayburt, Erzincan ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli kar yağışı etkili olacak. Meteoroloji, olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşımda aksama, görüş mesafesinde azalma, buzlanma, don olayına ve çığ tehlikesine karşı vatandaşları uyardı. Tunceli için de kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı.

KAR YAĞIŞI VE SICAKLIK DÜŞÜŞLERİ

Bolu’nun yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle bölgede beyaz örtü oluştu. Kayseri’de de akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olacak. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, kar yağışının aralıklarla Cumartesi gününe dek devam etmesi bekleniyor. Düşen sıcaklıkların eksi 10 dereceye kadar inebileceği ve gündüz sıcaklıklarının sıfır ile eksi 1 derece aralığında olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı tahminde sıcaklıkların kuzey ve batı kesimlerde düşeceği bilgisi üzerine Kastamonu’da da kar yağışı başladı. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının Ilgaz Dağı eteklerinde sürmesi bekleniyor.