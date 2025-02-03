Akom’dan İstanbul İçin Kar ve Soğuk Uyarısı

BELEDİYEDEN SOĞUK HAVA AÇIKLAMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) yapılan açıklamada, Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının bu hafta İstanbul’u etkisi altına almasının beklendiği ifade ediliyor. Açıklamada, “Salı akşamından itibaren sıcaklıklar düşerken, Çarşamba ve Perşembe günleri kar yağışı bekleniyor. 03 Şubat 2025 Pazartesi gününe 7°C civarında başlayan sıcaklıklar, öğle saatlerinde 12 dereceye kadar yükselecek. Ancak akşam ve gece saatlerinde yeniden düşüş yaşayarak 8 derece seviyelerine inecek” bilgisi veriliyor. Gün içerisinde rüzgarın lodostan orta kuvvette esmesi, akşam saatlerinde ise sert poyrazın etkili olması bekleniyor.

KAR YAĞIŞI VE NEM ORANI

Açıklamada ayrıca, “Bağıl nem oranı yüzde 65-90 aralığında seyrederken, yağış miktarının 2 ila 5 kg/m² arasında olacağı tahmin ediliyor” deniyor. Bunun yanında, yüksek kesimlerde don ve buzlanma uyarısı yapılarak, vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor. Bu beklenen soğuk hava koşulları, İstanbullular için zorlu bir hafta olabileceğini gösteriyor.