Akören Köyü’nde Mezar Taşı Bulundu

KANAL KAZISI SIRASINDA MEZAR TAŞI BULUNDU

Akören köyünde dün akşam saatlerinde, İl Özel İdaresi’ne bağlı bir kepçe ile kanal kazısı yapıldığı esnada, toprağın 1,5 metre derinliğinde haç motifleri ve yazılar içeren bir mezar taşı bulundu. Bu durumu fark eden kepçe operatörü, hemen yetkililere bildirimde bulundu.

İNCELEME İÇİN YETKİLİLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Olayın ardından jandarma ve Çorum Müzesi’nin yetkilileri hızlıca olay yerine yönlendirildi. Gerçekleştirilen inceleme sonrasında tarihi değeri olduğu düşünülen mezar taşı, müze görevlileri tarafından koruma altına alındı.

