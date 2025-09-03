Akpazar’da Yangın Evleri Tehdit Ediyor

YANGININ ÇIKTIĞI BÖLGE

Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı.

ALEVLERİN ETKİSİ

Yangında ağaçlık alan ve 3 ev yangından etkilendi. Alevlerin hızla yayılması nedeniyle beldede büyük bir panik yaşandı. Kısa süre içinde evler tahliye edildi.

MÜDAHALELER DEVAM EDİYOR

Bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için ekiplerin yoğun çalışmaları şu anda devam ediyor.