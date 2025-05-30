Akpınar Ailesi, Hastaneye Cihaz Bağışladı

HAYIRSEVER AİLE ZİYARET EDİLDİ

Sivas’un Gemerek ilçesinde, Gemerek Devlet Hastanesi’ne panoramik röntgen cihazı bağışlayan hayırsever Akpınar ailesi, hastane yetkilileri tarafından ziyaret edildi. Hastanenin diş polikliniğine geçen yıl bağışta bulunan Hasan ve Dilfiruze Akpınar çiftine, İnkışla köyünde gerçekleştiren ziyarete Gemerek Devlet Hastanesi Başhekimi Murat Kılıç, Hastane Müdürü Tolunay Üstün ve Kalite Direktörü Yunus Yıldırım katıldı. Ziyaret sırasında Akpınar ailesi ile bir süre sohbet edildi.

CİHAZLA HIZLI HİZMET

Başhekim Kılıç, ilçe genelinde röntgen cihazı sayesinde 12 bin 601 vatandaşın hizmet aldığını vurguladı. Akpınar ailesine gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür eden Kılıç, cihazın hizmete girmesiyle birlikte sağlanan sağlık hizmetlerini paylaştı. Cihazın kullanımının ardından 1912 kişiye Veneer kron uygulaması, 488 hastaya kanal tedavisi, 1323 kişiye dolgu, 161 kişiye tam protez ve 249 hastaya bölümlü protez işlemi yapıldığı ifade edildi. Bu da toplamda 12 bin 601 hastanın faydalandığı sağlık hizmetlerini ortaya koyuyor.