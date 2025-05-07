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Akpınar’da Göçükte 1 İşçi Hayatını Kaybetti

İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kırşehir’in Akpınar ilçesinde, kanalizasyon bağlantısı çalışmaları sırasında bir işçi yaşamını yitirdi. Akpınar Belediyesinin ilçe merkezindeki kanalizasyon için yapılan kazı sırasında göçük meydana geldi. Bu olay sırasında, çukurda çalışan işçilerden Ramazan Atalay (53), göçük altında kalıyor.

YARDIM GELDİ, AMA…

Çevredeki vatandaşların yardım yapması ve olay yerine gelen ekiplerin desteğiyle Atalay bulunduğu yerden kurtarılıyor. Akpınar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Atalay, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamıyor.

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