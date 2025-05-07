Akpınar Jandarması, Vatandaşları Bilgilendirdi

TOPLUMSAL GÜVENLİK ETKİNLİKLERİ

Akpınar Jandarması, toplum destekli güvenlik faaliyetleri çerçevesinde köylerde vatandaşlarla bir araya geldi. Bu buluşmalarda dolandırıcılık, hırsızlık ve trafik kazaları hakkında bilgilendirme gerçekleştirildi. Özellikle yaşlı bireylerin uyarılması kaçınılmaz hale geldi.

BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

Kırşehir’in Akpınar ilçesinde jandarma ekipleri, Toplum Destekli Güvenlik Hizmetleri kapsamında köylerde vatandaşlarla sohbetler düzenledi. Son dönemlerde artan telefon ve sosyal medya dolandırıcılıklarına karşı başlatılan bu bilinçlendirme çalışmaları, karşılıklı diyalog ortamında sürdürüldü. Akpınar Jandarma Komutanlığı’nın ekipleri, özellikle yaşlı vatandaşlara yönelik bilgilendirme yapmak için köy gruplarında toplandı. Dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiği ve şüpheli durumlarda izlenecek yollar hakkında detaylı bilgiler sunuldu.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE VURGU

Ayrıca, hırsızlık ve trafik kazalarına karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı. Jandarma ekipleri, hayvan ağıllarında güvenlik kameralarının kullanımının önemini vurgularken, toplumsal hafızayı temsil eden yaşlı vatandaşları da ziyaret ederek onların deneyimlerini dinledi. Bu tür bilinçlendirme faaliyetlerinin düzenli olarak devam edeceği belirtildi.