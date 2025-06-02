Akpınar Mahalle Evi Açıldı

AÇILIŞ TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sancaktepe Belediyesi tarafından inşası tamamlanan Akpınar Mahalle Evi, düzenlenen bir törenle hizmete açıldı. Bu yeni tesisin mahalle sakinlerine düğün, taziye ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacağı belirtildi. Sancaktepe’de ikinci mahalle evi olma özelliği taşıyan Akpınar Mahalle Evi, törene katılan konukların yanı sıra Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin’in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Açılışta; Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda davetli hazır bulundu.

Toplam 5 bin 560 metrekarelik bir alanda inşa edilen Akpınar Mahalle Evi, mahalle sakinlerinin taziye, düğün, nişan, kına gecesi ve çeşitli geleneksel etkinliklerini yapabileceği çok amaçlı bir salon olarak tasarlandı. Ayrıca mahalle evinde taziye alanı, mutfak ve konferans salonu da bulunmaktadır. Tesis, okulların düzenleyeceği paneller ve söyleşilere de ev sahipliği yapma potansiyeline sahip.

KONFERANSTAN DUALARA KADAR ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER

Törende bir konuşma yapan Yeğin, “Sancaktepe’de çok sık bir araya geliyoruz. İyi günümüzde, dar günümüzde yanımızdasınız. Hepinizden Allah razı olsun. 31 Mart 2024 yılında omuzlarımıza yüklenen o yükü kaldırmak için, sizlere mahcup olmamak için Türkiye’nin dört bir yanında sosyal demokrat belediyeler halkına hizmet ediyor. Bugün de Akpınar Mahallesi’nde mahalle evini açıyoruz. Türkiye’nin belki en güzel ikinci mahalle evini Sancaktepe’de açıyoruz” diyerek tesisi açmanın mutluluğunu dile getirdi. Açılış etkinliği, dualar eşliğinde gerçekleştirilen kurdele kesimi ve mahalle sakinlerinin yeni tesisi gezmesiyle sona erdi.