Akra Caz Festivali, Fazıl Say’la sona erdi

FESTİVALİN KAPANIŞI FAZIL SAY İLE YAPILDI

Antalya’da düzenlenen 8’inci Akra Caz Festivali, ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say’ın konseriyle sona erdi. Akra Otelleri’nden gelen açıklamalara göre, Türk Hava Yolları’nın ulaşım sponsorluğuyla gerçekleştirilen bu festival, 14-31 Mayıs tarihleri arasında caz ve dünya müziğinin önemli isimlerini sanatseverlerle buluşturdu. Festivalin finali, Fazıl Say’ın “Piyano Başında 50 Yıl” temalı konseriyle gerçekleştirildi. Say’a, caz aranjmanlarında davulcu Ferit Odman eşlik etti.

Fazıl Say’IN DÜŞÜNCELERİ

Fazıl Say, sahnede yaptığı konuşmada, “Ferit Odman gibi cazın büyük bir üstadı ve bu kadar yaratıcı bir sanatçıyla aynı sahnede olmak büyük mutluluk. Akra Hotel ailesinin caz festivali ile bu kente ve bizlere yaşattığı bu güzellikleri Türk kültür hayatına armağan etmeleri benim için büyük bir değer.” ifadelerini paylaştı.

FESTİVALDE ÖNE ÇIKAN İSİMLER

Festival süresince, 17 albümü ve Grammy adaylığı bulunan trompetçi Ibrahim Maalouf, Grammy ödüllü vokalist ve multi-enstrümantalist Richard Bona, caz vokalinin önemli isimlerinden Kurt Elling, gitarist Charlie Hunter ve SuperBlue, R&B, blues, pop ve cazı harmanlayan Melody Gardot gibi sanatçılar sahne aldı. Ayrıca, vokalist ve gitarist Fatoumata Diawara ile saksafon sanatçısı Igor Butman, Moskova Caz Orkestrası ve vokalist Fantine de festivalde performans gösterdi.