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Akra Caz Festivali, Ibrahim Maalouf’la Başladı

AKRA CAZ FESTİVALİ’NE BAŞLANGIÇ

Caz ve dünya müziğinin önemli isimlerini tek çatı altında toplayan Akra Caz Festivali, “Ibrahim Maalouf & The Trumpets of Michel-Ange” konseriyle kapılarını açtı. Akra Otelleri tarafından gerçekleştirilen bu yılki sekizinci festivalin açılış konseri, Akra Antalya Otel’in açık hava sahnesinde yapıldı.

MAALOUF’UN BÜYÜLEYİCİ PERFORMANSI

Festivalin açılışında, caz, rock ve dünya müziği türlerini bir araya getiren Lübnan asıllı Fransız trompet virtüözü ve besteci Ibrahim Maalouf, sanat tutkunlarıyla buluştu. Konser öncesi müzikseverlere seslenen Maalouf, tekrar Antalya’da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Herkesin çok eğleneceği bir konser geçireceğiz” ifadelerini kullandı. Konserde Maalouf ve ekibindeki müzisyenler, sanatçının beğenilen eserlerini performanslarına taşıdı. Ayrıca, Hafsatou Saindou’nun sahne gösterileriyle müzisyenlere eşlik etmesi, konserin daha renkli geçmesine katkı sağladı.

FESTİVALİN DEVAMI

Festival, 16 Mayıs’ta Alan, Blue Kiss Collective ve Emre Berk Trio’nun yer alacağı “Akra Genç Caz” konseriyle sürdürülecek.

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